Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uyarısı! Döviz talebini artırdı

Merkez Bankası TL cinsi KKM’nin vadesi dolduğunda müşterisine döviz alıp döviz dönüşümlü KKM öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları dolayısıyla uyardı. Merkez Bankası uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti.

BloombergHT’nin haberine göre; düşük faizli TL cinsi KKM’de vade uzatmayı tercih etmeyen müşterileri bankalar döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faizli döviz dönüşlü KKM’ye yönlendiriyor. Merkez Bankası da TL’den dövize dönüş işleminin piyasada döviz talebini artırıp kurları baskıladığını belirterek bu uygulamanın devamı halinde bu yolla yapılan işlemlerin TL dönüşüme sayılmayacağını bankalara iletti.

Bankalar yüzde 18-20 arası mevduat faizi veriyor

Habere göre bazı bankalar, Merkez Bankası’nın son 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası yüzde 11,5’a inen ve maliyet avantajı yaratan TL cinsi KKM’yi düz vadeli mevduata dönüştürdüğünde ödeyeceği yüzde 30 faiz yerine döviz dönüşlü KKM’yi tercih ediyor.

Menkul kıymet tutma yükünü azaltmayacağı mesajını verdi

Her ne kadar döviz dönüşlü KKM’de üst faiz sınırı bulunmasa da bankalar yüzde 18-20 arası mevduat faizi veriyor. Haberde bankaların böylelikle yüzde 13’lere inen kredi faizine rağmen yüzde 22’lerde olan kaynak maliyetlerinin daha da yükselmesini engelleme çabasında olduğu kaydedildi.

BloombergHT’nin haberine göre Merkez Bankası, yaptığı uyarıyla bu yolu tercih eden bankalara döviz talebi yaratan bu harekete devam edildiği taktirde, bankanın maliyeti düşse de yaptığı işlem TL dönüşümü sayılmayacağı için menkul kıymet tutma yükünü azaltmayacağı mesajını verdi.