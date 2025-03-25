Merkez Bankası'ndan kur riskine karşı güvence: TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi başladı

Siyaset gündemindeki son gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalı seyir sürerken, Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

En son 18 yıl önce başvurulmuştu

En son Temmuz 2007’de başvurulan bu uygulama ile TCMB, piyasadaki fazla Türk Lirası likiditesini çekmeyi hedefliyor. TRM240425T14 ISIN kodlu senet için teklifler yarın saat 11.00 ile 11.45 arasında alınacak. İhale, Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi bulunan bankalar ve aracı kurumlara açık olacak.

'NDF işlemleri başladı'

Bugün Merkez'in sosyal medya hesabından da videolu bir açıklama yapılarak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı. Peki bu ne anlama geliyor? pic.twitter.com/pYAT33KlZn — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 25, 2025

NDF nedir?

TCMB tarafından paylaşılan videoda, İngilizce kısaltmasıyla NDF (endief) olan Türk Lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandığı bildirilirken, söz konusu işlemin ne anlama geldiği bir örnek üzerinden anlatıldı.

NDF'in finansal bir araç olduğu aktarılan videoda, ihracatçılar ve ithalatçılar başta olmak üzere, ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarını sağladığı aktarıldı. Bir şirketin gelecek ay 1 milyon dolar ödeme yapacağı varsayılan videoda, bahsedilen şirketin kur riskinden kaçınmak için bugünden ileriye dönük 1 ay vadeli döviz işlemi yapmak istediği durumda şirketin aslında NDF işlemi yapabileceği belirtiliyor. Videoda, dolar kuru işlem gününde 35 lira olarak kabul edilirken, bir ay sonrası için uzlaşılan dolar kurunun ise 36 lira olduğu varsayıldı.

Vade sonunda oluşan kur farkı geri ödenecek

Vade bitiminde, yani bir ay sonra, dolar kurunun 36,5 lira olduğu varsayılan videoda, gerçekleşen kur sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş üzerinde olduğu için, 1 milyon dolar için oluşan 500 bin liralık farkın Merkez Bankası tarafından karşılanacağı aktarılıyor. Vade sonunda dolar kurunun sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş altında 35,5 lira olarak gerçekleşmesi halinde ise, oluşan 500 bin liralık farkı bu sefer karşı tarafın Merkez Bankası'na ödeyeceği belirtiliyor.

Sözleşmede belirlenen kur ile vade sonunda gerçekleşen kurun eşit olması halinde taraflar arasında herhangi bir nakit alışverişi gerçekleşmiyor. Şirket, NDF işlemi yaparken elindeki parayla döviz almak zorunda kalmadan bir ay sonra ihtiyaç duyacağı 1 milyon doları garanti altına almış oluyor

Bununla birlikte videoda, Merkez Bankasının, NDF'ler yoluyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltarak döviz piyasalarının etkinliğini desteklemeyi hedeflediği, bu sayede reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.