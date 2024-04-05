Merkezi Kayıt Kuruluşu 2024 yılı 1. çeyrek panoramasını paylaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.

MKK, 2024 yılı 1. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "1. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu.

Buna göre, 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,2 milyondan 34,8 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 11 milyon 351 bin 544'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 665 bin 155 olurken, en çok yeni yatırımcı 227 bin 617 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 165 bin 199 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 77,8 milyondan 80,3 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı da 15,7 milyona yükseldi. Bu dönemde, 8 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 14,7 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 23 milyon 382 bin 697 oldu.

Yatırım fonlarının portföy değeri 2,53 trilyon liraya çıktı

1. çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 12,52 trilyon liraya yükseldi. Yatırımcı sayısı da 8 milyon 255 bin 125'e çıktı. Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 2,53 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 4 milyon 678 bin 51'e çıktı.

Bireysel ve kurumsal toplam 16 bin 839 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 439 milyar lira oldu.

Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 37 bin 757 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 245 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 160 milyar 415 milyon 892 bin 794'ü buldu. Bu şirketlerin 65'i reel sektör, 180'i diğer ihraççı şirketlerden oluştu.