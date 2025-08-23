Mevduat faizi mart seviyelerine çekildi

Merkez Bankası’nın (TCMB) faizin dirimlerine yeniden başlaması, enflasyon seviyelerinde gerileme ve piyasalara yönelik olumlu beklentiler mevduat faizleri tarafında mart seviyelerinin yeniden yakalanmasını sağladı.

19 Mart’taki İBB operasyonları öncesi yüzde 50 seviyelerinin altına çekilerek, Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyeye inen mevduat faizleri o tarihten sonra yükselmeye başlamıştı. BDDK verilerine göre toplam mevduatlar içerisinde tek başına yüzde 48,9’luk paya sahip 1-3 ay arası vadeli TL mev duatların faizine bakıldığında belirgin bir düşüş gözleniyor.

Mevduat geçen yıl yüzde 70’e dayanmıştı

TCMB verilerine göre, 14 Mart haftasında yüzde 49,91’e kadar düşen faiz oranı sonraki süreçte artarak 6 Haziran haftasında yüzde 59,6 seviyelerine kadar yükseldi. 15 Ağustos haftasında ise söz konusu vadedeki mevduatların faiz seviyeleri yüzde 51,55’e kadar düştü.

Böylece 5 Şubat 2024 haftasın daki yüzde 50,99’luk seviyelere bir adım yaklaşıldı. 3 aya kadar olan TL mevduatların faizi 19 Nisan 2024 haftasında ise yüzde 68,88’e kadar yükselmişti. TCMB istatistiklerine göre, 15 Ağustos ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,4 artışla 13,9 trilyon lira oldu. Mevduat faizlerindeki düşüş seyri kredi tarafında da benzer seyretti.

TCMB verilerine göre 15 Ağustos haftası itibarıyla KMH dahil tüketici kredisi faizleri yüz de 68,18 seviyelerinde oluştu. Bu oran ve 1 Ağustos’taki yüzde 68,1’lik düzey, 15 Mart 2024’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. KMH hariç tüketici kredisi faizleri de geçen hafta itibarıyla yüzde 62,15 oldu.

21 Mart 2025 haftasında bu oran yüzde 61,03’e, 14 Mart’ta da yüzde 60,62’ye kadar düşmüştü. TL ticari kredi faizleri de 15 Ağustos haftası itibarıyla yüzde 56,55 seviyelerine indi. Ticari kredi faizleri 14 Mart 2025 haftasında yüzde 55,2 seviyelerindeydi. Tüzel kişi KMH ve kredi kartları hariç ticari kredi faiz oranı geçen hafta itibarıyla yüzde 51,75’e çekildi. Bu oran 28 Şubat 2025 haftasında yüzde 48,49’lar mertebesindeyken, 13 Haziran’a yüzde 60’ı aşmıştı.

En büyük 10 banka 305 milyar TL kâr yazdı

Türk bankacılık sektöründe en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka, yılın ilk yarısında 305 milyar lira kâr elde etti. Yılın ilk yarısında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.

Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 6,9 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korudu. İlk yarıda en yüksek kâr elde eden banka da 64 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Garanti BBVA 53,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 30,1 milyar lirayla üçüncü, Türkiye İş Bankası 29,8 milyar lirayla dördüncü ve DenizBank 27,1 milyar lirayla beşinci oldu. Bu bankaları sırasıyla, 24,9 milyar lirayla Akbank, 22,7 milyar lirayla Yapı Kredi, 21,9 milyar lira ile QNB Bank, 18,9 milyar lirayla Kuveyt Türk ve 12 milyar lirayla Halkbank izledi.

BIST 100 zirvede, döviz hareketli

18-22 Ağustos haftası piyasalar açısından hareketli geçti. Geçen haftayı 10.870 seviyelerinden kapatan BIST 100 Endeksi, haftanın ilk işlem günü yükselerek 10.929 seviyelerine çıktı. 20-21 Ağustos günlerinde yükselişini ivmelen diren endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11.250 direncini kırdı. Endeks dün gün içerisinde 11.398 seviyelerini test etti. Döviz cephesinde ise dolar/TL 41 TL eşiğini aştı.

Euro da haftanın son işlem gününde 48,14 TL'yi geçerek yeni rekorunu gördü. Geçen haftayı yüzde 40 düzeyinde kapatan 2 yıllık gösterge Türk tahvilinin faizi ise bu hafta boyunca yüzde 40 seviyesinin hemen altında seyretti. Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine çıkarken, uzmanlar da pay piyasasına ilişkin öngörülerini paylaştı.