Mevduat hesaplarında stopaj düzenlemesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkan kararı ile 30 Nisan'da sona eren mevduattan elde edilen faize uygulanan stopajda değişikliğe gidildi.

Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Kur Korumalı vadeli mevduat hesapları ile Döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen mevduat hesaplarında ise yüzde 0'lık stopaj korundu.

Bu oranlar 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.