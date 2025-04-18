Meyve ağaçları zirai dondan etkilenen çiftçinin umudu hububatta

Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Yukarıçavuş köyünde, çiftçilik yapan vatandaşların dut ve meyve ağaçları zirai don sebebiyle zarar gördü ancak hububat ekili tarlalar dondan etkilenmedi.

Çiftçiler ise beklenen yağışların gelmemesi durumunda ekili tarlalarda da verim kaybı yaşanabileceğini söylüyor.

"Yağmur bol olursa, zararımızı kapatırız"

Don nedeniyle meyve ağaçlarının kuruduğunu belirten çifçi Kadir Kara, "Nisan ayında yağmur beklerken kar yağdı, zirai dona sebep oldu. Ağaçlarımızı soğuk vurdu, ekinlerimiz ise şu anda olması gereken yerde değiller. Geçen sene bu mevsimlerde verimimiz çok güzeldi ama şu an gidişatımız iyi değil. Yağışlar zamanında yağmıyor, zararımız büyük. Yağmur yağdı fakat havaların soğuk olmasından dolayı yağışın bir etkisini görmedik. Artık bundan sonraki süreçte inşallah yağmurlar istediğimiz gibi bol olur ve zararımızı kapatırız. Bu sene meyve ağaçlarından verim alamayacağız ama ekinlerimize iyi bakacağız" dedi.

"Bu yıl meyve ağaçları meyve veremeyecek"

Meyve ağaçlarının kurumasından dolayı ürün fiyatlarının artabileceğini ifade eden Satı Kara ise "Yağmurun soğuk havada yağması sebebiyle ağaçlar dondu, her şey bitti. Birkaç meyve ve ekin dışında hiçbir şey kalmadı. Zamansız yağan yağmur olayı bitirdi. Bu yıl çoğu meyve ağaçları ürün veremeyecek. Bu sebeple de meyvelerin fiyatı bu sene artabilir. Allah bize kolaylık versin" diye konuştu.