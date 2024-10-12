Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 9 ayda 3,74 milyona ulaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2024'ün ilk 9 ayında Milas-Bodrum Havalimanı'nın 35 bin 116 uçak ve 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı

Geçen ay 621 bin 856 yolcuya ve 5 bin 146 uçağa hizmet verilen havalimanında Eylül ayı içinde taşınan yük miktarı ise 7 bin 158 ton oldu.