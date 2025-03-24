Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! İkramiyeler bugün hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesi hak sahiplerine bugünden itibaren 3 bin TL ikramiye ödenecek. Ancak, ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi henüz Meclis’ten geçmediği için ödemeler mevcut tutar üzerinden yapılacak. Kanun teklifi yasalaştığında ise aradaki 1.000 TL’lik fark hesaplara yatırılacak.

Fark ödemeleri hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bu yıl ikramiyeler 3 bin TL olarak ödenecek, kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra ise, fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK(4a) kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur'dan (4b) emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart (bugün), 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart (yarın), 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Dul ve yetimler de yararlanacak

Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak. Eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak

Bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon emekli ödeme alacak. Yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek 28,4 milyar TL maliyet yansıyacak.