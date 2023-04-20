Modern Karton'a ‘yeşil fabrika’ için 650 milyon euroluk finansman

Mehtap HALICI

PM6 üretim hattının yatırım finansmanı için yapılacak anlaşmanın tanıtım toplantısına Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı İpek Erhan, DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pinar Ersoy, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Melih Tarhan ve Çin Halk Cumhuriyeti Sinosure CEO’su Hetai Sheng katıldı.

Eren Holding iştiraklerinden Modern Karton’un, Zonguldak’ta faaliyet gösterecek yeni “Yeşil Fabrikası” için 650 milyon euroluk yatırım finansmanı hazır. Zonguldak’ta faaliyete geçecek yeni PM6 üretim hattı ile şirket yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 2 milyon tona çıkartacak.

Kendi limanına ve su arıtma tesisine sahip olan fabrikada yüzde 100 çevre dostu üretim yapılacak. Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek. Devam eden anlaşma sürecinde ING, “Yeşil Kredi” Koordinatörlük sorumluluğunu üstlenecek ve kredinin sağlanmasına destek verecek. Tesisin yatırım finansmanı için yapılacak anlaşmanın tanıtım toplantısı dün yapıldı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, “Hali hazırda ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer alan Modern Karton yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3. sıraya yükselecek. 650 milyon euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesis bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

“Ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var”

Deprem felaketinin ardından Türkiye ekonomisine güç kazandıracak yatırımların her zamankinden daha fazla önem kazandığının altını çizen Eren, “Sektör açısından da önemli bir katkısı olacağına inandığımız yeni üretim hattımız için bugün 650 milyon euroluk yatırım için bir anlaşma hazır. Çorlu’da yer alan fabrikamızda yılda 1.3 milyon ton üretim yapıyoruz.

Zonguldak hattımızın devreye alınmasıyla üretim kapasitemiz yüzde 50’den fazla artacak. Hali hazırda yüzde 15 olan ihracat kapasitemiz de yüzde 40’lara ulaşacak. Üretim ve ekonomi yönünden getirilerinin ötesinde tesisimiz çevresel etki yönünden de örnek bir üretim yapacak. Yüzde yüz hurda kâğıt dönüşümüyle üretim yapacağız” diye konuştu. Eren, bu finansman sürecinde uluslararası deneyime sahip kuruluşlarla hareket ettiklerini söyledi.

ING ‘Yeşil Koordinatör’

Sürdürülebilir bir dünyanın kolektif bir bakış açısı ve eylemle mümkün olduğuna vurgu yapan ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise, şunları aktardı: “ING olarak, ülkemiz için faydalı olacağına inandığımız bu önemli yatırımın finansman sürecine katkı sağlayacağımız ve aynı zamanda ‘Yeşil Kredi’ Koordinatör sorumluğunu aldığımız için mutluyuz.

ING olarak sürdürülebilirliği uzun zamandır stratejik önceliğimiz olarak konumluyor, iş yapmanın çevreye ve topluma duyarlı yollarını tanımlamada öncü olma misyonumuzla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi. Akay, ING Grubu olarak 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.

Çin’in önde gelen uluslararası finans kuruşlarından Çin İhracat ve Kredi Ajansı Sinosure CEO’su Hetai Sheng ise, konuşmasında “Öncelikle Eren Holding ve ING arasında gerçekleşen imza töreninde, bu güzel şehirde İstanbul’da olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Avrupa ile Asya arasında önemli bir bağlantı noktası olan Türkiye, uluslararası fırsatlar arayan Çin şirketleri için her zaman önemli bir destinasyon oldu. Sinosure olarak Türkiye pazarına büyük önem veriyor ve bu noktada Türkiye'deki birçok şirket ile verimli iş birliğini yapıyoruz” dedi.