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Motorin ve benzine indirim pompaya yansıdı: 60 kuruş indirim

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Geceyarısı benzin ve motorin grubuna indirim pompaya yansıdı.

Haber Merkezi
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Geceyarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim geldi.


Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul

Motorin litresi 23.45

Benzinin litresi 21.09

Ankara

Motorin litresi 23.72

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 23.76

Benzinin litresi 21.28

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.