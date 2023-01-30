Motorin ve benzine indirim pompaya yansıdı: 60 kuruş indirim
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Geceyarısı benzin ve motorin grubuna indirim pompaya yansıdı.
Haber Merkezi
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Geceyarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları
İstanbul
Motorin litresi 23.45
Benzinin litresi 21.09
Ankara
Motorin litresi 23.72
Benzinin litresi 21.37
İzmir
Motorin litresi 23.76
Benzinin litresi 21.28
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.