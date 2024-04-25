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Motorine indirim geldi (25 Nisan benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş motorine indirim olarak yansıdı. Motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruş indirim geldi. 25 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Akaryakıt fiyatları kaç lira?

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,17 lira indirim geldi.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,97 TL'ye, Ankara'da 41,87 TL'ye, İzmir'de 42,12 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 40,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,58 TL

Motorin: 40,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,46 TL

Motorin fiyatı: 41,87 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,72 TL

Motorin fiyatı: 42,12 TL