MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Reel sektör ‘bekle-gör’ yerine ‘üretim ve yatırım’ istiyor

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne­ği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, reel sektörün 2026’da yatırım iş­tahına geri dönmek istediğini söyledi. Özdemir, reel sektö­rün nabzını tutan geniş kap­samlı anket sonuçlarını ve 2026 yılı beklentilerini pay­laştı. 2025 yılının küresel ti­caret savaşları ve korumacılık rüzgarlarıyla ‘zor bir geçiş yı­lı’ olduğunu ifade eden Özde­mir, iş dünyasının yeni dönem stratejisini ‘bekle-gör’ yerine ‘üretim ve yatırım’ eksenine çevirmek istediğini vurguladı. Reel sektörün mevcut ruh hâ­line ilişkin değerlendirmeler­de bulunan Özdemir, iş dün­yasının umutsuz olmadığını ancak ihtiyatlı bir duruş ser­gilediğini ifade ederek, “Reel sektör bugün umutsuz değil, fakat temkinli. Üyelerimizin önemli bir bölümü 2026’ya girerken ‘bekle-gör’ pozisyo­nundaydı. Bu durum yatırım isteğinin ortadan kalktığını değil, finansman maliyetleri, öngörülebilirlik ve iç-dış ta­lep zayıflığı gibi risklerin aynı anda yönetilmek zorunda ol­duğunu gösteriyor” yorumu­nu yaptı.

2025, maliyet yönetim yılı oldu

Üyeleri arasında yapılan anketin sonuçlarını da paylaşan Özdemir, firmaların önemli bir bölümünün iç sa­tış ve ihracatta daralma yaşa­dığını belirtti. Özdemir, “Reel sektör için 2025, maliyetlerin ve belirsizliğin yönetildiği bir geçiş yılı oldu. Ancak iş dün­yamız umutsuz değil, sadece temkinli. Yatırım yapma iste­ği var ancak finansman mali­yetleri ve öngörülebilirlik gi­bi riskler bu iştahın önündeki en büyük engel” diye konuş­tu. Burhan Özdemir, 2026 yı­lında ekonomiyi en fazla et­kileyecek başlığın açık ara fi­nansmana erişim olduğunu vurguladı.

İthalat yapısı alarm veriyor

Son iki yılda ithalat yapı­sında da dikkat çekici bir de­ğişim yaşandığına işaret eden Özdemir, şu uyarıda bulun­du: “İthalatta son kullanım ürünlerinin ham madde­yi geçmiş olması, ülkemiz­de üretimin soğuma riski ta­şıdığını gösteriyor. Öte yan­dan lüks ürün ithalatının ikiye katlanması, sosyo-ekonomik katmanlar arasındaki maka­sın açıldığının işareti. Bu tab­lonun, üretimi ayakta tutacak mikro politikalarla desteklen­mesi kaçınılmaz.”

Vergide önceliğimiz, sadeleşme

Bugün reel sektör açısın­dan meselenin sadece kredi­ye ulaşmak değil, kredinin va­desi, maliyeti ve yatırımın na­kit akışıyla uyumu olduğunu ifade eden Özdemir, “Firma­larımız klasik banka kredile­rinin ötesinde, öz sermaye, ortaklık ve sermaye piyasası araçlarını daha fazla konuş­maya başladı. Bu tablo, kre­di kanalının reel sektör nez­dinde daraldığını gösteriyor” dedi. Vergi sistemi ve yapısal reform beklentilerine de de­ğinen Özdemir, reel sektö­rün önceliğinin vergi oranla­rından ziyade sistemin sade­leşmesi olduğunu belirterek, “Vergi mevzuatının sade, ön­görülebilir ve yönetilebilir hale gelmesi, üretim ve yatı­rım iştahını doğrudan etkile­yecek” ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele programını ve mali disiplini başından beri destekledik­lerini dile getiren Özdemir, “Bizler eleştiren değil, çözü­mün parçası olmak isteyen bir anlayışla buradayız. Dev­letimizin makro hedefleri, re­el sektörün sürdürülebilirliği sağlandığında çok daha güçlü bir şekilde gerçekleşecek” di­ye konuştu.

Reel sektörün 2026’dan 3 beklentisi

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, 2026 yılına dair reel sektörün kırmızı çizgilerini üç ana başlıkta özetledi:

1-Finansmana erişim: Mesele sadece kredi bulmak değil, vadenin ve maliyetin yatırımın nakit akışıyla uyumlu olması. Klasik krediler yerine sermaye piyasası araçları daha çok konuşulmalı.

2-Vergi mevzuatında sadeleşme: İş dünyasının öncelikli talebi vergi oranlarının düşmesi değil, mevzuatın sade ve öngörülebilir olması. Karmaşıklık, enerjiyi üretim dışı alanlara harcatıyor.

3-Üretim odaklı eşgüdüm: Para politikalarını tamamlayıcı tarım, ticaret ve sanayi alanlarında eşgüdümlü bir politika seti devreye alınmalı.