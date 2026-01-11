Haftanın en çok kazandıranı ne gümüş ne altın: Değer kazancı bir haftada yüzde 12,2

Değerli metaller, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesi ve jeopolitik endişelerle destek bulurken, paladyum yıllık bazda görülen rekor artışların ardından Bank of America'nın fiyat artışı öngörüleriyle haftalık bazda en çok yükselen değerli metal oldu.

Tahminler yükselişe işaret etti

Banka, paladyum için 2026 ortalama fiyat tahminini yükseltirken, küresel ticaret gerilimleriyle birlikte fiziksel arzın kısıtlı kalması ve Çin talebinin güçlü seyrinin paladyum fiyatlarında da destekleyici görünümü güçlendirdiğini kaydetti.

Bank of America, 2026 için ortalama platin fiyatı tahminini de yukarı yönlü revize ederken, revizyona gerekçe olarak ticaret anlaşmazlıklarının yol açtığı arz dengesizlikleri ile fiziksel piyasadaki yüksek talebi gösterdi. Banka, Çin'in artan ithalat talebinin de platin fiyatlarına destek sağlayacağını vurguladı.

Altın ve gümüşü geçti

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde, ons bazında fiyatlar paladyumda yüzde 12,2, gümüşte yüzde 10,2, platinde yüzde 6 ve altında yüzde 4,1 değer kazandı.