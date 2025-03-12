Müzik endüstrisi tarihine geçti! Spotify’dan rekor telif ödemesi

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, 2024 yılında sanatçılara, yapımcılara ve telif hakkı sahiplerine toplam 10 milyar dolar ödeme yaptığını duyurdu. Bu rakam, müzik endüstrisine tek bir yılda yapılan en büyük ödeme olarak tarihe geçti.

Spotify’ın verilerine göre, geçen yıl 1.500’den fazla sanatçı yalnızca bu platformdan 1 milyon doların üzerinde telif geliri elde etti. Şirketin yıllık telif ödemeleri, 2014’te 1 milyar dolar seviyesindeyken, son 10 yılda 10 katlık bir artış gösterdi.

Müzik endüstrisi için kritik bir gelir kaynağı haline gelen dijital platformlar, sanatçıların ve yapımcıların gelirlerini artırmada önemli bir rol oynuyor. Spotify, abonelik ve reklam destekli gelir modelleriyle milyonlarca sanatçıya ödeme yaptığını ve müzik sektörünü desteklediğini vurguladı.

Ancak Spotify, 2023 yılında ABD'de bazı sanatçılar ve müzik yayıncıları tarafından, şarkı sözleri telif ücretlerini eksik ödediği iddiasıyla bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, yasal sürecin ardından New York’taki bir federal yargıcın davayı reddettiğini ve konunun kapandığını belirtti.

Spotify’ın müzik endüstrisine sağladığı finansal katkının büyüklüğü, dijital platformların geleneksel müzik dağıtım modellerini nasıl dönüştürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.