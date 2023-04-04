New York borsası resesyon endişesiyle düştü

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,59 azalışla 33.402,38 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalarak 4.100,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kayıpla 12.126,33 puana indi.

ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin ardından resesyon endişelerinin artmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü. Beklentilerin altında kalan açık iş sayısı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına indi.

ABD'de fabrika siparişleri de şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD'de bankacılık krizinin henüz bitmediği ve etkilerinin gelecek yıllarda hissedilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Dimon'un bankacılık krizine ilişkin değerlendirmeleri sonrası bankacılık hisselerinde düşüş kaydedildi.

JPMorgan Chase ile Citigroup'un hisseleri yüzde 1'in, Bank of America ile Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.