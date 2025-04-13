Nisanda 'kara kış' üreticiyi vurdu: Kimse arpadan, meyveden hayır beklemesin

Amasya’da nisan ayında bastıran kara kış üreticiyi perişan etti. Bahçelerde meyve ağaçları, tarlalarda ekinler don nedeniyle ciddi zarar gördü.

Amasya Valiliğide zirai don nedeniyle kiraz ve ceviz başta olmak üzere şeftali, elma, kayısı, nektarin gibi birçok meyve üretim alanının etkilendiğini bildirdi. Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ile birlikte zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Nisan ayında kaydedilen en düşük sıcaklık rekoru

Hava sıcaklığının gece -7’leri geçtiğine dikkat çeken Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bunun son 21 yılda Nisan ayında kaydedilen en düşük sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekti.

"Nisanda kara kışı yaşadık"

30 santim karla kaplı arazilerdeki ürünlerin zarar gördüğünü belirten Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Nisan ayındaki kara kış bizi perişan etti. Büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Aralık ve ocak ayında yağmayan karın şubat ayında görüldüğünü, mart ayında ise hava sıcaklığının 30 derecelere kadar ulaşmasıyla baharın geldiğini düşündüklerini anlatan Sami Baş, "Nisan’da beklenmedik yağışla her yer kar oldu. Bildiğiniz kara kış. 42 yaşındayım. Ben böyle bir yağış görmedim. Hayatımızda yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Kimse arpadan, meyveden hayır beklemesin" dedi.

"İçimiz parçalandı"

Köylerinde de üretimini yaptıkları soğan fiyatlarının son yıllarda gündem olduğunu hatırlatan Baş, "Bir yıldır bu ürünün gözünü gözlüyoruz. Yeni doğan çocuğa nasıl bakılırsa bizde ürünümüze öyle bakıyoruz. Şimdi içimiz parçalandı. Çiftçinin malını siyasete karıştırmayın. Millet her şeyi ucuz bekliyor. Kafede bir bardak çay 30 TL, kahve ise 150 TL. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bizim sattığımız soğan pazarda kilosu 40 TL olunca tepki alıyor. Oysaki halci, kamyoncu, pazarcı da para kazanıyor" ifadelerini kullandı.