Okul alışverişi için ne kadar bütçe ayırıyoruz?

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 'Okula Geri Dönüş - Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması' ile ailelerin ve öğrencilerin okul alışverişi dönemindeki davranışlarını ortaya koydu.

4-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırma; planlı hazırlıkların, çocukların tercihinin ve online alışverişte güven unsurunun öne çıktığını gösterdi.

Araştırma kapsamında 805 ebeveyn ve 656 öğrenciyle anket ve odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Araştırma bulguları, velilerin yüzde 83’ünün alışverişe listeyle hazırlandığını; çocukların ise özellikle çanta ve ayakkabı seçimlerinde söz sahibi olduğunu ortaya koydu.

Alışveriş zamana yayılarak yapılıyor

Araştırmaya göre aileler okul alışverişini tek seferde değil, zamana yayarak yapıyor.

Velilerin yüzde 83’ü alışverişe listeyle hazırlanıyor, yüzde 64’ü ise bu listeleri başkalarıyla da paylaşıyor.

Okul alışverişine ortalama 9 bin 800 TL bütçe

Araştırmada ailelerin bütçe planlaması da dikkat çekiyor. Veliler okul alışverişi için ortalama 9 bin 800 TL; öğrenciler ise ortalama 6 bin TL bütçe ayırıyor.

Bütçe aşımının en sık yaşandığı kategoriler ayakkabı ve giyimken, ailelerin yüzde 51’i bütçelerini kesinlikle aşmayacaklarını ifade ediyor.

Öğrenci ve velilerin kampanya beklentileri de araştırmada farklılaşıyor.

Bu yıl velilerin en çok indirim beklediği kategori ayakkabı olarak öne çıkarken; öğrenciler bilgisayar ve tabletlerde indirim bekliyor.