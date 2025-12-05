Otellerde geceleme arttı ama doluluk düştü: Pandemiden beri en düşük ekim ayı

Türkiye'de işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde geceleme sayıları artmasına rağmen, doluluk oranları ekim ayında da gerilemeye devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, otellerin doluluk oranı geçen yılın ekim ayında yüzde 61,05 seviyesindeyken bu yıl aynı dönemde yüzde 56,58'e düştü. Böylece pandemi sonrası dönemin en düşük ekim doluluk oranı kaydedildi.

Doluluğun çoğunluğu yabancı turistlerden

Açıklanan verilere göre, otellerdeki doluluğun yüzde 33,50'si yabancı turistlerden, yüzde 19,57'si ise yerli ziyaretçilerden oluştu. Ekim ayında toplam geceleme sayısı 29 milyon 559 bin olarak hesaplanırken, bunun 21 milyon 218 binini yabancıların, 8 milyon 340 binini yerlilerin yaptığı bildirildi.

Ocak-ekim döneminde toplam geceleme 224 milyon 729 bine ulaşırken, ortalama kalış süresi 2,62 gece olarak belirlendi. Yılın ilk on ayına ait ortalama doluluk oranı ise yüzde 53,08 seviyesinde gerçekleşti.

Eylülde de düşüş göstermişti

Otellerde doluluk oranı eylülde de düşüş göstermişti. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 65,49 olan doluluk, bu yıl yüzde 61,05 seviyesine gerilemişti.

Doluluğun yüzde 40,83'ü yabancı, yüzde 20,22'si yerli ziyaretçilerden oluşmuş; toplam geceleme sayısı ise 32 milyon 754 bin olarak açıklanmıştı. Böylece bir önceki yılın eylülüne göre gecelemelerde artış yaşanmasına rağmen doluluk oranı düşüş göstermişti.