Oto yıkama ücretleri 2 katına çıktı
Oto yıkama fiyatlarında son dönemdeki artış dikkat çekiyor. Geçen yıla göre neredeyse 2 katına çıkan oto yıkama ücretleri İstanbul'da ortalama 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zamlarla beraber oto yıkama ücretleri geçen yıla oranla 2 kat arttı.
NTV'nin haberine göre fiyatlar semtlere, aracın temizlik durumuna ve aracın büyüklüğüne göre değişebiliyor.
Fiyatları pahalı bulanlar aracını kendi yıkamayı tercih ederken oto yıkamacılar da işlerin yoğunluğunun azaldığını söylüyor.
İstanbul'da yıkama fiyatları ise 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.