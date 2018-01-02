Otomobil fiyatını ucuzlatacak düzenleme

02 Ocak 2018

Özellikle euro kurundaki artış, otomobillerin vergisiz fiyatını artırdı. Bu da 2016 Kasım ayında yapılan ÖTV düzenlemesinin güncellenmesini gerektirdi. Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamlarda değişikliğe gidildi.

Dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti de 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçmeyen araçlar için de ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkarıldı. Elektrik motoru da olan araçlar için ise 50 bin liralık limit 57 bin liraya 80 bin liralık limit 91 bin liraya, 100 bin liralık limit de 114 bin liraya yükseltildi.

Limitlerin artırılması sayesinde tüm vergiler dahil fiyatı 78 bin 706 lira ve altında olan araçlar yüzde 45 ÖTV ödemiş olacak. Değişiklik öncesinde 68 bin 440 lira ve altındaki araçlara en düşük oran olan yüzde 45 ÖTV uygulanıyor, bu fiyatın üstündeki araçlar için yüzde 50'lik ÖTV devreye giriyordu.

Bu düzenlemenin araç fiyatlarında 2 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında indirimi beraberinde getirmesi bekleniyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su:

Olumlu bir karar, bir miktar avantaj sağlayacaktır

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrahındaki değişikliğin, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olduğunu söyledi.

Bozkurt konuya ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrahındaki değişikliği, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için alınmış olumlu bir karar olarak nitelendiriyorum.

Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının hemen her ay belirli oranlarda zamlanmasına yol açmaktaydı. Yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı düzenlemesinin kur etkisini ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltması pazar için olumlu etki yaratacaktır. Bununla birlikte sistemin gözden geçirilerek sene başında böyle bir değişikliğe gidilmesini olumlu olarak yorumluyoruz.

"Bir miktar avantaj sağlayacaktır"

Son bir yılda özellikle euronun Türk Lirası karşısında yüzde 23 oranında değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı. MTV artışıyla birlikte özellikle aralık ayına çekilen satın almalar sonrasında ocak ayının durgun sayılabilecek bir şekilde geçmesini öngörüyorduk. Yeni düzenleme ile birlikte gelen değişiklikler, müşterilerimiz açısından baktığımızda da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenleme müşterilerimizin faydasına olacaktır. Vergi avantajı açısından baktığımızda da bu düzenlemenin ocak ayından başlayarak sektörde olumlu bir hava yaratacağını öngörüyorum."