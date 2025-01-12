Özel okul fiyatlarına ne kadar zam gelecek? (2025-2026 yılı özel okul ücretleri)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle özel okulların önümüzdeki yıl uygulayabilecekleri en yüksek zam oranı da belli oldu. Yeni düzenlemede, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ifadesine yer verildi.

Özel okul ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirlenen bir formüle göre hesaplanıyor. Bu formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabileceği en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor. Peki, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için özel okulların yapabileceği en yüksek zam oranı ne kadar olacak?

Zam en fazla ne kadar olabilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul ücretlerine yönelik zam oranı açıklandı. MEB tarafından yapılan düzenlemeye göre, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt ücretleri, 2024-2025 eğitim yılına göre en fazla yüzde 54,8 oranında artırılabilecek.

Bakanlık, özel okul ücretlerine yönelik düzenlemeyi, özel okullarda ücret artışıyla ilgili daha önce yayımlanan bir genelgeyle belirledi. Bu oran, okul türüne ve eğitim düzeyine bağlı olarak belirlenen sınırlamalarla, özellikle anaokulları ve ilkokul birinci sınıflarındaki artışlarla ilgili farklar yaratacak.

Yüzde 54,8'lik artış oranı yuvarlanabilir mi?

Okullar, ara sınıflarda yüzde 54.8'lik artış oranını aşamayacak. Bu oranın yuvarlanarak yüzde 55’e bile çıkarılması yasal olarak mümkün değil.

Yasal oran yalnızca ara sınıflarda geçerli olacak

Yüzde 54,8'lik artış oranı, sadece ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler için geçerli olacak. En büyük zam artışlarının gerçekleştiği 1., 5. ve 9. sınıflar bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Örneğin, geçtiğimiz yıl 300-400 bin TL civarında olan bir lisenin ücretinin 2025-2026 eğitim yılında 3-4 katına çıkması mümkün olabilir.

Bazı okulların ilkokul 1. sınıf kayıt ücretleri ise 850 bin TL'yi bulmuş durumda. Ayrıca, anaokulları, yasal zam sınırlarından muaf tutuluyor. Bu nedenle, anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin, geçen yıl 250 bin TL olan bir anaokulunun ücreti, bu yıl 450 bin TL oldu.

Yemek ve servis ücretleri için tavan yok

Yeni yönetmeliğe göre, okullarda verilen yemek ve servis ücretlerinin de artışı, belirli sınırlara tabi tutulacak. Ancak, bu ücretler için herhangi bir üst sınır belirtilmediği için, servis ve yemek hizmetlerinin fiyat artışlarının serbest olabileceği endişeleri de gündemde.

Özel okullarda verilen yemek ve servis hizmetleri için belirlenen zam oranı bir tavan sınırına tabi tutulmayacak. Birçok okulda, lise seviyesindeki öğrenciler dışında yemek hizmeti zorunlu tutuluyor. Yıllık yemek ücretleri ise 40 bin TL'den başlarken bazı okullarda KDV dâhil yemek ücreti 150 bin TL'yi aşabiliyor.

Kitap, kırtasiye, kıyafet hizmetlerine ücret sınırlaması

MEB, bu yıl özel okulların ara sınıflarına yönelik kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt, yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programları gibi hizmetlerde de ücret sınırlaması getirdi. Yeni ücretler belirlenirken ÜFE + TÜFE/2 formülü kullanılacak ve bu oran yüzde 49,8 olacak. Ancak bu yasal sınırlamalar, yine 1., 5. ve 9. sınıfları kapsamayacak.

Özel okul ücretleri ne zaman açıklanacak?

Özel okul ücretlerinin ne zaman açıklanacağına dair bir tarih henüz netleşmedi. Ancak, genelgeye göre, ücretler bu yıl için Ocak ayının sonlarına doğru açıklanacak.