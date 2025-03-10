Özgür Erdursun'dan emekli ikramiyesinde dikkat çeken hesap!

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya yazarı Özgür Erdursun emeklinin bayram ikramiyesinin yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Bayram ikramiyesi uygulamasının hayata geçirildiği 2018’de ikramiyelerin asgari ücretin yüzde 62,5’ine karşılık geldiğini anımsatan Erdursun, 2025’teki hesabı ortaya koydu.

2025’te hesap nasıl olacak?

Asgari ücret Ocak 2025’ten bu yana 22 bin 104 lira uygulanırken, 2025’te ramazan ve kurban bayramları için 4’er bin lira olarak ödenecek ikramiyeler asgari ücretin yüzde 18’i olacak.