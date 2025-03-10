Özgür Erdursun'dan emekli ikramiyesinde dikkat çeken hesap!
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesinin yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi sonrası dikkat çeken bir hesap yaptı. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikramiyelerin ilk uygulandığı 2018’de asgari ücretin yüzde 62,5’ine denk geldiğini hatırlatarak, 2025’te bu oranın yüzde 18’e düşeceğini belirtti.
Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya yazarı Özgür Erdursun emeklinin bayram ikramiyesinin yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Bayram ikramiyesi uygulamasının hayata geçirildiği 2018’de ikramiyelerin asgari ücretin yüzde 62,5’ine karşılık geldiğini anımsatan Erdursun, 2025’teki hesabı ortaya koydu.
2025’te hesap nasıl olacak?
Asgari ücret Ocak 2025’ten bu yana 22 bin 104 lira uygulanırken, 2025’te ramazan ve kurban bayramları için 4’er bin lira olarak ödenecek ikramiyeler asgari ücretin yüzde 18’i olacak.
Emeklilerin Bayram ikramiyesi 4.000₺ oldu. 2018’de asgari ücretin %62.5’i olarak başlamıştı. 2025’de asgari ücretin %18’i oldu. https://t.co/rLekOzFGMI pic.twitter.com/xYobFP6zmU— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) March 10, 2025