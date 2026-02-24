Özgür Özel: 108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri icraattan bahsetti.

Özgür Özel'in "Gün gelecek, CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki bütün gişeleri kıracağız. Milletin köprüsü millete bedava olacak" ifadeleri de dikkat çekti. CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

Öğrencilerden vergi almayacağız

- Telefon alıyorsun ya, devlet bundan vergi alır. Yüzde 10-15 alır, ABD yüzde 8 alıyor. Türkiye'de 108 bin liralık telefonun 55 bin lirası vergi, 53 bin lirası telefon. Türkiye'de bu telefonu almak için 4 ay çalışmak gerekiyor, Avrupa'da ise 19 gün. Dünyada bir tek, Türkiye'de, vergisi, telefondan fazla. Öğrencilerin ilk telefonundan ve ilk bilgisayarından vergi almayacağız. 108 bin TL’lik telefon 50 bin TL olacak.