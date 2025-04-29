Petrol fiyatları iki haftanın dip seviyelerine indi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki artan ticaret geriliminin yatırımcıların talep artışı beklentilerini zayıflatmasıyla son iki haftanın en düşük seviyelerine indi. Özellikle uzun süreli bir ticaret savaşının enerji talebi üzerinde baskı yaratabileceği endişesi, fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Brent ve WTI fiyatları geriledi

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,85 düşerek 64,64 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 1,8 azalışla 60,95 doları gördü. Şu sıralarda Brent petrol 64,74 dolar, WTI petrol ise 61,08 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Saxo Bank: Piyasa yeni bir denge arıyor

Saxo Bank emtia stratejisti Ole Hansen, “Piyasa, uzun sürecek bir ticaret savaşının talebi azaltacağı ve zayıf talebin özellikle ABD'deki yüksek maliyetli üreticilerden gelen düşük arzla dengelendiği yeni bir denge arayışında. Bu durum fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Barclays'ten fiyat tahmini revizyonu

Barclays, 2025 yılına ilişkin Brent ham petrol fiyat tahminini 4 dolar düşürerek varil başına 70 dolara indirdi. Banka, bu revizyonda günlük 1 milyon varil seviyesindeki potansiyel petrol arz fazlasına dikkat çekti. Raporda, bu fazlanın temel nedenleri arasında ticari gerilimlerin artması ve OPEC+ üretim stratejisinde değişim beklentisi gösterildi.

OPEC+ içinde üretim artışı sinyalleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun bazı üyeleri, Haziran ayında üretim artışlarının hızlandırılmasını önerebilir. Bu gelişme, piyasadaki arz yönlü baskıyı daha da artırabilir.

İkinci yarıda iyi tedarik edilen bir piyasa beklentisi

Ole Hansen ayrıca, Kazakistan’ın üretimi azaltmaya sıcak bakmaması ve OPEC+ grubundan gelecek olası artışlarla birlikte yılın ikinci yarısında petrol piyasasının iyi tedarik edilen bir yapıya sahip olacağını belirtti. Hansen, “Bu üretim artışı, piyasadaki zayıf duyarlılık ortamında fiyatlar açısından oldukça olumsuz bir etki yaratabilir” dedi.