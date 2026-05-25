Petrol fiyatları son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir barış anlaşmasına yönelik mutabakat zaptı müzakerelerinin ardından iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Singapur'daki işlemlerde vadeli kontratlar son iki haftanın en düşük seviyelerini kaydetti. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklar sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalar Orta Doğu'dan petrol arzını kısıtlamaya devam etti.

Londra Brent ham petrolü vadeli kontratları %5,59 azalarak varil başına 95.05 dolara indi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü vadeli kontratları ise %5,87 değer kaybederek 90.30 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat da işlem seansının erken saatlerinde 7 Mayıs 2026 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik mutabakat zaptı müzakere edildi

Trump, Washington ile İran'ın, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde müzakere yürüttüğünü açıklamıştı. Trump, temsilcilerine anlaşma için acele etmemelerini söylediğini belirtmişti. İki taraf arasındaki zorlu konularda görüş ayrılıkları devam etti.

Petrol arzının normale dönmesinin aylar alacağı öngörüldü

MST Marquee analisti Saul Kavonic, barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik risklere rağmen sürecin kısa vadeli bir fiyat rahatlaması getirdiğini ifade etti. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale dönmesinin ve hasar gören petrol ile gaz tesislerinin onarılmasının aylar alacağını öngördü. Piyasalar resmi kurumların açıklayacağı haftalık petrol stok verilerini takip edecek.