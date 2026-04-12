Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın tıkanması ile enerji fiyatlarında görülen sert yükselişler, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisselerinde ralli havasının esmesine neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 47,2, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 76,6 arttı. Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları yüzde 96,2 yükseldi.

Hürmüz Boğazı kaynaklı arz ve tedarik sıkıntılarının petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere neden olması ve fiyatlardaki yüksek seviyelerin belli bir süre daha devam edeceğine ilişkin öngörüler enerji şirketlerinin gelirlerinin artacağına yönelik tahminleri güçlendirdi.

Küresel arzın daralması, güçlü rafineri marjları ve süregelen jeopolitik riskler, ham petrol fiyatlarını yüksek seviyede tutarken, petrol ve doğal gaz şirketleri genelinde nakit akışlarını güçlü kıldı.

Hisselerdeki yükseliş yüzde 75'in üzerinde

Bu gelişmelerle yatırımcısına Norveç merkezli petrol şirketi Equinor yüzde 77,4, ABD merkezli Occidental Petroleum yüzde 58, İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Eni yüzde 54, ABD'li petrol ve doğal gaz şirketi Exxon Mobil yüzde 41 kazandırdı.

ABD merkezli petrol şirketi ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 41, ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketleri Devon Energy'nin hisseleri yüzde 37,4, Chevron'un hisseleri yüzde 35,8 yükseldi.

Çinli petrol ve doğal gaz şirketi PetroChina yüzde 28,3, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco yüzde 11 kazandırdı. Öte yandan, Norveçli enerji devi Equinor'un güçlü bir pazar konumuna sahip olması hisse performansını da destekliyor.

Occidental Petroleum'un Delaware havzasındaki güçlü operasyonel performansı da yatırımcıların bu şirkete ilgi göstermesi arasındaki sebepler arasında yer alıyor.

Kazanımlar arttı

Bu arada, Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC), ABD'li enerji şirketi Chevron ile "NC 146" açık deniz bloğunun teknik çalışmasının hazırlanması konusunda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. Chevron, hisselerindeki artışta, söz konusu mutabakat zaptının etkisi görüldü.

PetroChina ise rezerv ve üretimi artırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlarını uygulamaya devam edeceğini ve olgun sahalardaki geri kazanım oranlarını yükseltmeyi hedeflediğini duyurdu.