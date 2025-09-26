Piyasada gözler buradaydı: Fed'in favori enflasyon göstergesi açıklandı!

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı ağustos ayına ilişkin çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri açıklandı.

Buna göre, ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi piyasa beklentilerine paralel olarak ağustosta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentileri de aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,9 artış bekliyordu.

Aynı dönemde ABD PCE fiyat endeksi, yani genel enflasyon göstergesi de aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda 2,7 artış gösterdi.

PCE fiyat endeksi de beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Kişisel gelirler ise piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'lük artışın biraz üzerinde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.