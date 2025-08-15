Piyasalar rekorun eşiğinde: Yatırımcılar Trump-Putin zirvesini tetikte bekliyor!

Küresel hisse senetleri, yatırımcıların ABD perakende verilerini takip ederken gözlerini ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Ukrayna konulu görüşmeye çevirmesiyle rekor seviyelere yakın seyrediyor.

MSCI tarihi zirveye yakın

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, Avrupa piyasalarının açılışta yükselmesiyle kazanımlarını konsolide etti. Endeks, çarşamba günü görülen 954,21 puanlık rekor seviyenin hemen altında, son işlemlerde yüzde 0,2 artışla 953,54 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında yükseliş

Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yüzde 0,23 artarken, Almanya DAX endeksi yüzde 0,27, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,3 ve İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Wall Street vadeli işlemleri karışık

ABD tarafında vadeli işlemler dalgalı seyir izliyor. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,12 artıda seyrederken Nasdaq 100 yüzde 0,1 ekside. Dow Jones vadeli endeksi ise yüzde 0,7’lik yükseliş kaydetti.

Gözler Trump-Putin görüşmesinde

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ile Putin arasındaki görüşme Alaska saatiyle TSİ 22.00’de gerçekleşecek.

Zirvede Ukrayna’daki savaş ve muhtemel bir ateşkes anlaşması masada olacak. Ancak görüşmenin somut bir sonuç üretip üretmeyeceğine ilişkin beklentiler belirsizliğini koruyor.