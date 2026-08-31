Piyasalarda ağustos biterken yoğun bir eylül kapıda

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Berkay YILMAZ/Piyasa Notları

Borsa İstanbul açısın­dan ağustos ayı güçlü geçti. Ağustos ayının son işlem gününe girilirken BIST 100 endeksi, ay ba­şından bu yana TL bazında yakla­şık yüzde 8,4 yükseliş kaydetti. Ay içerisinde özellikle sanayi hisse­lerinde belirgin bir pozitif ayrış­ma gördük. Sınai endeksi yüzde 10’un üzerinde değer kazanırken, endeks içerisindeki ağırlığı yakla­şık yüzde 20 seviyesinde bulunan Tüpraş, ağustos başından bu yana yüzde 34’lük yükselişiyle hareke­te öncülük etti. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin haftalık repo ihaleleri­ne yeniden başlamasıyla birlikte bankacılık hisselerinin de yükse­lişe daha güçlü şekilde katıldığını izledik. Temmuz ayında yüzde 16 değer kaybeden bankacılık endek­si, ağustos ayında yüzde 11’in üze­rinde yükseliş kaydetmiş durum­da. Borsa İstanbul’un performansı küresel endekslerle karşılaştırdı­ğımızda da dikkat çekici bir görü­nüm ortaya koyuyor. Ağustos ayın­da dolar bazında BIST 30 yüzde 8,4 getiriyle takip ettiğimiz küre­sel endeksler arasında dördüncü, BIST 100 ise yüzde 7,2 getiriyle dokuzuncu sırada yer aldı.

İkinci çeyrek bilançolarında öne çıkanlar

Ağustos ayının bir diğer önem­li başlığı ise ikinci çeyrek bilanço dönemi oldu. 19 Ağustos itibarıyla tamamlanan 2026 ikinci çeyrek fi­nansal sonuçlarında, BIST 100 içe­risinde bilançosunu açıklayan 90 şirketin 67’si net kâr açıkladı. Ge­çen yılın aynı döneminde ise 100 şirketin 73’ü net kâr kaydetmişti.

Sektörel açıdan baktığımızda bankacılık hisselerinde genel ola­rak beklentilerin karşılandığını, enerji, savunma sanayi ve maden­cilik tarafında ise daha güçlü so­nuçlarla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Araştırma kapsamımız­daki şirketler arasında Astor Ener­ji, YEO Teknoloji, ARD Grup Bili­şim, Kıraç Galvaniz ve Türk Tele­kom’un finansal sonuçlarının öne çıktığını düşünüyoruz.

Astor Enerji, ikinci çeyrekte net kârını yıllık bazda yüzde 125 artı­rarak 2.707 milyon TL’ye yükseltti. Ciro tarafındaki yatay görünüm ilk bakışta zayıf görünse de bunun ta­lep kaynaklı olmaktan çok satışla­rın dönemsel zamanlamasıyla iliş­kili olduğunu düşünüyoruz. Stok­ların çeyrek içerisinde neredeyse iki katına çıkması ve alınan avans­lardaki belirgin artış da satışların önemli bir bölümünün yılın ikinci yarısında gelir tablosuna yansıya­bileceğine işaret ediyor.

YEO Teknoloji tarafında belirgin bir operasyonel dönüşüm gördük. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğin­deki 185 milyon TL zararın ardın­dan bu yıl aynı dönemde 461 mil­yon TL net kâr açıkladı. Hasılat reel olarak yüzde 20 büyürken brüt kâr marjının neredeyse iki katına çık­ması, maliyet yönetimindeki iyileş­menin sonuçlara güçlü şekilde yan­sıdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu operasyonel ivmenin devam edebileceğini düşünüyoruz.

ARD Grup Bilişim de ikinci çeyre­ğin dikkat çeken şirketlerinden biri oldu. Net kâr 24 milyon TL’den 525 milyon TL’ye yükselirken, hasılat reel olarak üç katından fazla arttı ve FAVÖK marjı yüzde 52 seviyesine ulaştı. İntron birleşmesinin katkı­sıyla güçlenen finansal görünümün önümüzdeki çeyreklerde de devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Kıraç Galvaniz’de net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 291 milyon TL’den 688 milyon TL’ye yükseldi. Yeni kapasitenin devreye girmesiy­le birlikte FAVÖK marjının yakla­şık 11 puan artarak yüzde 39’a ulaş­ması oldukça güçlü bir operasyonel tabloya işaret ediyor. Yeni yatırım­ların katkısının artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde de güçlü so­nuçların devamını bekliyoruz.

Türk Telekom ikinci çeyrekte pi­yasa beklentisinin yüzde 21 üze­rinde, yıllık bazda yüzde 7 düşüşle 5.962 milyon TL net kâr açıkladı. Operasyonel sonuçlar büyük ölçü­de beklentilere paralel gerçekleşir­ken, net kârın tahminlerin üzerine çıkmasında görece yüksek net pa­rasal pozisyon kazancı etkili oldu. Son fiyat artışlarının önümüzdeki dönem finansallarına daha belir­gin şekilde yansımasını ve reel mo­bil ARPU büyümesinin yıl sonuna doğru yeniden pozitif bölgeye geç­mesini bekliyoruz.

Eylülde gözler yeniden makro gündemde

Yurtiçinde ilk önemli baş­lık ağustos ayı enflasyonu ola­cak. Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak veride piyasa bek­lentisi TÜFE’nin aylık yüzde 1,94 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,61 seviyesinde gerçek­leşmesi yönünde. Çekirdek enf­lasyonun da yıllık yüzde 30,60 ci­varında açıklanması bekleniyor.

Ardından eylül ayının ilk hafta­sında Türkiye ekonomisinin önü­müzdeki üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyacak Or­ta Vadeli Program’ı takip edeceğiz. Programda 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istih­dam, ihracat ve cari denge başta ol­mak üzere temel makroekonomik hedeflerin açıklanması bekleniyor.

10 Eylül’de TCMB’nin Para Po­litikası Kurulu toplantısını takip edeceğiz. Eylül toplantısında po­litika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılmasını bekliyoruz. Ardın­dan ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık faiz indirimi ön­görüyoruz. Bu doğrultuda politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e ge­rilemesini bekliyoruz.

Küresel tarafta istihdam verisi kritik

Küresel tarafta haftanın en kri­tik başlığı cuma günü açıklana­cak ABD istihdam raporu olacak. Ağustos ayında tarım dışı istih­damın 55 bin kişi artması, işsiz­lik oranının ise önceki aya paralel yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleş­mesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Jackson Ho­le’da konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin mesajları, 16 Ey­lül’deki FOMC toplantısına yöne­lik faiz artırım beklentilerini yüz­de 50’nin üzerine taşıdı. Bu tablo, cuma günü açıklanacak istihdam verisini piyasalar açısından da­ha da kritik hale getiriyor. War­sh’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi cuma gününü yüz­de 0,6 yükselişle 99,7 seviyesinde tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,72’ye kadar yükseldi. Değerli metallerde ise yüzde 3’ü aşan satışlar görmüştük.