Piyasalarda ağustos biterken yoğun bir eylül kapıda
Piyasalarda ağustos ayını geride bırakmaya hazırlanırken, hem yurtiçinde hem de küresel tarafta oldukça yoğun bir eylül ayı bizi bekliyor.
Berkay YILMAZ/Piyasa Notları
Borsa İstanbul açısından ağustos ayı güçlü geçti. Ağustos ayının son işlem gününe girilirken BIST 100 endeksi, ay başından bu yana TL bazında yaklaşık yüzde 8,4 yükseliş kaydetti. Ay içerisinde özellikle sanayi hisselerinde belirgin bir pozitif ayrışma gördük. Sınai endeksi yüzde 10’un üzerinde değer kazanırken, endeks içerisindeki ağırlığı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunan Tüpraş, ağustos başından bu yana yüzde 34’lük yükselişiyle harekete öncülük etti. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasıyla birlikte bankacılık hisselerinin de yükselişe daha güçlü şekilde katıldığını izledik. Temmuz ayında yüzde 16 değer kaybeden bankacılık endeksi, ağustos ayında yüzde 11’in üzerinde yükseliş kaydetmiş durumda. Borsa İstanbul’un performansı küresel endekslerle karşılaştırdığımızda da dikkat çekici bir görünüm ortaya koyuyor. Ağustos ayında dolar bazında BIST 30 yüzde 8,4 getiriyle takip ettiğimiz küresel endeksler arasında dördüncü, BIST 100 ise yüzde 7,2 getiriyle dokuzuncu sırada yer aldı.
İkinci çeyrek bilançolarında öne çıkanlar
Ağustos ayının bir diğer önemli başlığı ise ikinci çeyrek bilanço dönemi oldu. 19 Ağustos itibarıyla tamamlanan 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarında, BIST 100 içerisinde bilançosunu açıklayan 90 şirketin 67’si net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 100 şirketin 73’ü net kâr kaydetmişti.
Sektörel açıdan baktığımızda bankacılık hisselerinde genel olarak beklentilerin karşılandığını, enerji, savunma sanayi ve madencilik tarafında ise daha güçlü sonuçlarla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Araştırma kapsamımızdaki şirketler arasında Astor Enerji, YEO Teknoloji, ARD Grup Bilişim, Kıraç Galvaniz ve Türk Telekom’un finansal sonuçlarının öne çıktığını düşünüyoruz.
Astor Enerji, ikinci çeyrekte net kârını yıllık bazda yüzde 125 artırarak 2.707 milyon TL’ye yükseltti. Ciro tarafındaki yatay görünüm ilk bakışta zayıf görünse de bunun talep kaynaklı olmaktan çok satışların dönemsel zamanlamasıyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Stokların çeyrek içerisinde neredeyse iki katına çıkması ve alınan avanslardaki belirgin artış da satışların önemli bir bölümünün yılın ikinci yarısında gelir tablosuna yansıyabileceğine işaret ediyor.
YEO Teknoloji tarafında belirgin bir operasyonel dönüşüm gördük. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 185 milyon TL zararın ardından bu yıl aynı dönemde 461 milyon TL net kâr açıkladı. Hasılat reel olarak yüzde 20 büyürken brüt kâr marjının neredeyse iki katına çıkması, maliyet yönetimindeki iyileşmenin sonuçlara güçlü şekilde yansıdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu operasyonel ivmenin devam edebileceğini düşünüyoruz.
ARD Grup Bilişim de ikinci çeyreğin dikkat çeken şirketlerinden biri oldu. Net kâr 24 milyon TL’den 525 milyon TL’ye yükselirken, hasılat reel olarak üç katından fazla arttı ve FAVÖK marjı yüzde 52 seviyesine ulaştı. İntron birleşmesinin katkısıyla güçlenen finansal görünümün önümüzdeki çeyreklerde de devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Kıraç Galvaniz’de net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 291 milyon TL’den 688 milyon TL’ye yükseldi. Yeni kapasitenin devreye girmesiyle birlikte FAVÖK marjının yaklaşık 11 puan artarak yüzde 39’a ulaşması oldukça güçlü bir operasyonel tabloya işaret ediyor. Yeni yatırımların katkısının artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde de güçlü sonuçların devamını bekliyoruz.
Türk Telekom ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin yüzde 21 üzerinde, yıllık bazda yüzde 7 düşüşle 5.962 milyon TL net kâr açıkladı. Operasyonel sonuçlar büyük ölçüde beklentilere paralel gerçekleşirken, net kârın tahminlerin üzerine çıkmasında görece yüksek net parasal pozisyon kazancı etkili oldu. Son fiyat artışlarının önümüzdeki dönem finansallarına daha belirgin şekilde yansımasını ve reel mobil ARPU büyümesinin yıl sonuna doğru yeniden pozitif bölgeye geçmesini bekliyoruz.
Eylülde gözler yeniden makro gündemde
Yurtiçinde ilk önemli başlık ağustos ayı enflasyonu olacak. Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak veride piyasa beklentisi TÜFE’nin aylık yüzde 1,94 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,61 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 30,60 civarında açıklanması bekleniyor.
Ardından eylül ayının ilk haftasında Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyacak Orta Vadeli Program’ı takip edeceğiz. Programda 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge başta olmak üzere temel makroekonomik hedeflerin açıklanması bekleniyor.
10 Eylül’de TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısını takip edeceğiz. Eylül toplantısında politika faizinin yüzde 37’de sabit bırakılmasını bekliyoruz. Ardından ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık faiz indirimi öngörüyoruz. Bu doğrultuda politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e gerilemesini bekliyoruz.
Küresel tarafta istihdam verisi kritik
Küresel tarafta haftanın en kritik başlığı cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu olacak. Ağustos ayında tarım dışı istihdamın 55 bin kişi artması, işsizlik oranının ise önceki aya paralel yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta Jackson Hole’da konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin mesajları, 16 Eylül’deki FOMC toplantısına yönelik faiz artırım beklentilerini yüzde 50’nin üzerine taşıdı. Bu tablo, cuma günü açıklanacak istihdam verisini piyasalar açısından daha da kritik hale getiriyor. Warsh’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,6 yükselişle 99,7 seviyesinde tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,72’ye kadar yükseldi. Değerli metallerde ise yüzde 3’ü aşan satışlar görmüştük.