Piyasalarda dengeler değişebilir: Dünyanın en büyük bankalarından "sert dalga" uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük yatırım bankacılığı devlerinden UBS'in CEO'su Sergio Ermotti, finans piyasalarının son birkaç yılda yapay zeka ve teknoloji yatırımlarından güçlü destek aldığını ancak risklerin de giderek biriktiğini söyledi.

Ermotti, "Son birkaç yıldır finans piyasalarında bir tür rehavet söz konusu oldu" diyerek mevcut koşullarda çok daha yüksek oynaklık beklenebileceğini ifade etti.

"Eski sorunlar çözülmeden yenileri geliyor"

İran ve Ukrayna'daki savaşların enerji ve taşımacılık üzerindeki etkileri, ABD-Çin rekabeti, yüksek borçlanma maliyetleri ve kalıcı enflasyonun yatırım ortamını zorlaştırdığına dikkat çeken Ermotti, "Eski sorunların hiçbiri ele alınmadan ya da kapatılmadan yeni sorunlar ortaya çıkıyor" dedi.

Bu ortamın büyük yatırımcıları tek bir varlık veya bölgeye güçlü şekilde yönelmek yerine portföylerini çeşitlendirmeye ittiğini belirten Ermotti, UBS müşterilerinin teknoloji ve yapay zekaya yatırım yapmayı sürdürürken farklı sektör ve coğrafyalara da yayıldığını anlattı.

Dolardan büyük kaçış görmüyor

Ermotti, gelişmekte olan piyasalara para akışı görülmesine rağmen bunun ABD varlıklarından veya dolardan büyük çaplı bir çıkış anlamına gelmediğini söyledi. Yatırımcıların daha çok ellerindeki fazla nakdi farklı piyasalarda değerlendirdiğini belirten Ermotti, doların "referans para birimi" olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Fed ve ECB için faiz artışı bekliyor

UBS CEO'sunun en dikkat çekici mesajlarından biri de faizlere ilişkin oldu. Enflasyonun merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Ermotti, faizlerin yakın zamanda eski düşük seviyelerine dönmesini beklemiyor.

Ermotti, ECB'nin faiz artırım sürecini başlatabileceğini, Fed'in de ardından gelebileceğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç ay içinde birkaç faiz artırımı bekliyoruz" dedi.