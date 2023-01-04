Piyasalarda gün ortası rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 azalışla 5.615,80 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,78 puan değer kaybetti.

Dün 5.626,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,05 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.646,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.553,89, en yüksek ise 5.651,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 2,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Enka İnşaat oldu.

Altının onsu 1.860 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,15, bileşik getirisi yüzde 9,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2060 ve dolar/yen paritesi 130,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7440 liradan, avro 19,8930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 artışla 1.860 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 80,5 dolardan işlem görüyor.