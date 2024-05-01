Piyasaların gözü FED'de! Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (1 Mayıs 2024 Çarşamba Güncel Döviz Kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bugün piyasalar FED'in açıklayacağı faiz kararında... FED'in bugün 21.00'daki faiz kararı ve sonrasında FED Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar dolar kurunu yakından ilgilendiriyor.

Peki 1 Mayıs Çarşamba günü dolar ve Euro kaç TL? İşte serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 32,4130'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,5260, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 40,4200'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

FED'in faiz kararı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.