PLASFED Başkanı Karadeniz: Üretimde yavaşlama derinleşiyor

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, 2025’in ilk yarısına ilişkin sektörel görünümü değerlendirerek yüksek enflasyon, finansman maliyetleri ve hammadde bağımlılığının üretim üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi.

Federasyon verilerine göre plastik sektörü 2025’in ilk altı ayında yaklaşık 4,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Karadeniz, sektörün üretim kapasitesini büyük ölçüde muhafaza ettiğini belirterek, “Plastik mamulde net ihracatçıyız; cari dengeye doğrudan ve dolaylı (otomotiv, tekstil gibi kullanıcı sektörler üzerinden) pozitif katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

Karadeniz, 2024 yılında plastik mamul ihracatının 7 milyar dolar, mamul ithalatının 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini; buna karşın 11,5 milyar dolarlık hammadde ithalatının yapısal bağımlılığa işaret ettiğini vurgulayarak, “Yerel hammadde kapasitesini artıracak stratejik yatırımlar ve rekabet gücünü koruyacak politikalarla sektör sıçrama potansiyeline sahip” dedi.

"Üretim baskılanıyor"

İstanbul Sanayi Odası imalat PMI verisinin haziranda 46,7’ye gerilemesiyle bozulma eğiliminin 15. aya taşındığını hatırlatan Karadeniz, “Girdi maliyeti artışları, kur oynaklığı ve finansmana erişimde daralma üretimi baskılıyor; yeni siparişlerde hem iç pazarda hem ihracatta zayıflama belirgin” değerlendirmesini yaptı.

Yılın ikinci yarısı için “temkinli iyimserlik” mesajı veren Karadeniz, ihracat pazarlarında kademeli toparlanma sinyallerinin izlendiğini; buna karşılık küresel talep belirsizliği, enerji maliyetleri ve kur hareketlerinin risk unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

Karadeniz, sektörde verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarını önceliklendirdiklerini belirterek, “Bu üç ayak rekabetçi kalmanın anahtarı” dedi.