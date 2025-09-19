POS komisyonu kredi kartı için de düşmeli
Merkez Bankası, POS komisyon oranlarını kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırdı. Böylelikle komisyon oranı banka kartı için yüzde 3,56’dan yüzde 1,04’e düşürüldü. İş dünyası, bunun olumlu bir adım olduğunu, asıl beklentinin, kredi kartında da komisyonun düşmesi olduğunu söyledi.
Hamide HANGÜL - Ferit PARLAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı. Bu kapsamda kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.
POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi. İş dünyası temsilcileri, söz konusu uygulamanın olumlu bir adım olduğunu, kayıtlı ekonomiyi destekleyeceğini belirterek, “Ancak asıl hacim kredi kartı tarafında, hem bireysel hem ticari tarafta kredi kartıyla daha çok harcama yapılıyor. O nedenle beklentimiz kredi kartındaki komisyonların da düşürülmesi” değerlendirmesinde bulundu.
Maliyeti yüzde 7-10 arasına çıkartıyordu
Oyuncak ve Spor Malzemeleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (OYSİD) Başkanı Ender Mıcık: “Bu konuda uzun süredir çok sayıda şikayet alıyorduk. Banka kartıyla yapılan alışverişlerde esnaf, kart komisyonları nedeniyle yüzde 4-5 oranında bir maliyetle karşılaşıyordu. Bu maliyet de doğal olarak fiyatlara yansıtılıyordu. Yeni uygulama sayesinde söz konusu yüzde 4-5’lik fark artık tüketiciye yansıtılmayacak.
Böylece hem KOBİ’ler, hem nihai tüketici hem de aile bütçesi açısından önemli bir katkı sağlanmış olacak. Özellikle toptancıdan perakendeciye yansıyan yüzde 5’lik fark, perakende satışta nihai tüketiciye yüzde 7-10 arası bir maliyet artışı olarak dönüyordu. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte fiyatların aynı oranda ucuzlaması bekleniyor. Yani tüketici, ürünleri yüzde 7-10 daha uygun fiyata alma imkânına kavuşacak.”
Pansuman tedaviler
KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç: “Alışverişi hızlandırabilir, çünkü yüzde 4-5 yansıması oluyordu. Ancak bunlar pansuman tedaviler. Sıkıntıların giderilmesi için faiz oranı da düşmeli. Taksit sayıları da artırılabilir. Çünkü bugün faizin yüksek olmasından dolayı krediye erişmek çok zor. Banka kartı kullananlar da var ancak kredi kartında da komisyon oranları düşürülmeli.”
Kayıt içi ekonomiyi destekler
İstanbul Ticaret Odası İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Pos komisyonlarının yüksekliği, en küçüğünden en büyüğüne kadar işletmelerimiz için oldukça ciddi bir maliyet. Bu anlamda, yapılan düzenleme ilePOS komisyon oranlarında kredi kartı ve banka kartı bazında bir ayrıma gidilmesini olumlu ve makul bir karar olarak değerlendiriyoruz.
Bu düzenleme ile banka kartları ile yapılan ödemeler için hem komisyon hem de süre sınırında indirime gidildi. Faiz oranı yüzde 3,56’dan yüzde 1,04’e, komisyonsuz süre sınırı da 40 günden 15 güne indirildi. Beklentimiz finansman maliyetlerindeki indirim trendinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi ve bu indirimlerin kredi kartlı alışverişlerdeki POS komisyonlarına da eş zamanlı yansıtılmasıdır. Keza komisyonsuz çekim için belirlenmiş 40 günlük sınır da finansman maliyetlerinin ve enflasyon oranlarının hala yüksek seyrettiği bir ortamda oldukça uzun bir süredir.
Kartlı alışverişlerin payı ticaretimizde günden güne artıyor. İşyerlerimizin satışları sırasında katlandığı bu finansman maliyetinin düşmesi ürün ve hizmet fiyatlarına da olumlu yansıyacak ve enflasyonla mücadeleye katkı sunacaktır. Ayrıca düşecek kart komisyonları ile kartlı alışverişlerin de payı artacak ve kayıt içi ekonomiye destek sağlayacaktır. Düzenlemeyi bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz ve devamında kredi kartlı işlemler için de daha makul oran ve süreler belirleneceğine inanıyoruz.”
“Ticaret hayatına olumlu yansır”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerini 25 baz puan düşürmesi, akdi faizleri yüzde 4,75’ten yüzde 4,5’e, gecikme faizlerini ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kredi kartı kullanımının yaygın olduğu bir ekonomide, faiz oranlarındaki düzenlemeler sadece tüketiciyi değil, dolaylı olarak perakende, hizmet ve ticaret sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında, 1 Kasım tarihi itibariyle geçerli olacak yapılan faiz indiriminin piyasa hareketliliğine katkı sunmasını ve ticari canlılığı desteklemesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte, genel
göstergelerdeki toparlanmanın devam etmesiyle birlikte, kredi kartı faizlerinde ve genel kredi maliyetlerinde kademeli düşüşlerin sürmesi, hem vatandaşlarımız hem de ticaret hayatı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ankara Ticaret Odası olarak, hem finansal istikrarı hem de iç piyasadaki dinamizmi gözeten bu tür adımların iş dünyasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
“Bazı bankalarda yüzde 4’e kadar çıkıyor”
Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel: “Hem ticari hem bireysel tarafta banka kartıyla alışveriş çok düşük. Bizim asıl beklentimiz kredi kartı tarafındaki komisyon oranlarını düşürülmesiydi. Çünkü zaten finansmana erişimdeki sıkıntılardan, diğer taraftan nakit akışındaki bozulmalardan dolayı yüksek komisyon oranları operasyonel maliyetleri olumsuz etkiliyor. Bunun sonucu olarak da işletmeleri kayıt dışına yönlendiriyor. Fiyatlar da ‘nakit mi kredi kartı mı’ diye iki farklı fiyat çıkartılıyor.
Yapılan düzenleme, önümüzdeki dönemde makro ihtiyati tarafta esnekliği artıracaksa olumlu olacaktır. Şu anda Ertesi gün geçen hesaplarda yüzde 3,56 komisyon ancak hatta bazı bankalarda 4’e kadar çıkıyor pos komisyonları. Bizim beklentimiz esas hacmin daha çok olduğu, alışverişin daha çok tercih edildiği kredi kartındaki komisyonun düşürülmesidir.”
1 Kasım’da yürürlüğe girecek
POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi. Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.