POS komisyonu kredi kartı için de düşmeli

Hamide HANGÜL - Ferit PARLAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, POS komisyon oranları uy­gulamasında değişiklik yaptı. Bu kapsamda kartlarla yapı­lan mal ve hizmet alımların­da üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon ora­nı, kredi kartı ve banka kar­tı için ayrıştırıldı. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygu­lanan oran değişmezken, ban­ka kartları ile yapılan işlem­lerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etme­si durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayı­sı ise banka kartları için aza­mi 15 gün olarak belirlendi. İş dünyası temsilcileri, söz ko­nusu uygulamanın olumlu bir adım olduğunu, kayıtlı ekono­miyi destekleyeceğini belir­terek, “Ancak asıl hacim kredi kartı tarafında, hem bireysel hem ticari tarafta kredi kartıy­la daha çok harcama yapılıyor. O nedenle beklentimiz kredi kartındaki komisyonların da düşürülmesi” değerlendirme­sinde bulundu.

Maliyeti yüzde 7-10 arasına çıkartıyordu

Oyuncak ve Spor Malze­meleri Sanayicileri ve İh­racatçıları Derneği (OY­SİD) Başkanı Ender Mıcık: “Bu konuda uzun süredir çok sayıda şikayet alıyorduk. Ban­ka kartıyla yapılan alışveriş­lerde esnaf, kart komisyonları nedeniyle yüzde 4-5 oranında bir maliyetle karşılaşıyordu. Bu maliyet de doğal olarak fi­yatlara yansıtılıyordu. Yeni uygulama sayesinde söz ko­nusu yüzde 4-5’lik fark artık tüketiciye yansıtılmayacak.

Böylece hem KOBİ’ler, hem nihai tüketici hem de aile büt­çesi açısından önemli bir kat­kı sağlanmış olacak. Özellik­le toptancıdan perakendeciye yansıyan yüzde 5’lik fark, pe­rakende satışta nihai tüketi­ciye yüzde 7-10 arası bir ma­liyet artışı olarak dönüyordu. Bu uygulamanın hayata geç­mesiyle birlikte fiyatların ay­nı oranda ucuzlaması bekle­niyor. Yani tüketici, ürünleri yüzde 7-10 daha uygun fiyata alma imkânına kavuşacak.”

Pansuman tedaviler

KOBİDER Başkanı Nu­rettin Özgenç: “Alışverişi hızlandırabilir, çünkü yüzde 4-5 yansıması oluyordu. An­cak bunlar pansuman teda­viler. Sıkıntıların giderilme­si için faiz oranı da düşmeli. Taksit sayıları da artırılabilir. Çünkü bugün faizin yüksek ol­masından dolayı krediye eriş­mek çok zor. Banka kartı kul­lananlar da var ancak kredi kartında da komisyon oranları düşürülmeli.”

Kayıt içi ekonomiyi destekler

İstan­bul Ticaret Odası İTO) Başkanı Şekib Av­dagiç: “Pos komisyon­larının yük­sekliği, en küçüğünden en bü­yüğüne kadar işletmelerimiz için oldukça ciddi bir maliyet. Bu anlamda, yapılan düzen­leme ilePOS komisyon oran­larında kredi kartı ve banka kartı bazında bir ayrıma gidil­mesini olumlu ve makul bir karar olarak değerlendiriyo­ruz.

Bu düzenleme ile banka kartları ile yapılan ödemeler için hem komisyon hem de süre sınırında indirime gidil­di. Faiz oranı yüzde 3,56’dan yüzde 1,04’e, komisyonsuz süre sınırı da 40 günden 15 güne indirildi. Beklentimiz finansman maliyetlerindeki indirim trendinin önümüz­deki aylarda da devam etmesi ve bu indirimlerin kredi kartlı alışverişlerdeki POS komis­yonlarına da eş zamanlı yan­sıtılmasıdır. Keza komisyon­suz çekim için belirlenmiş 40 günlük sınır da finansman maliyetlerinin ve enflasyon oranlarının hala yüksek sey­rettiği bir ortamda oldukça uzun bir süredir.

Kartlı alış­verişlerin payı ticaretimizde günden güne artıyor. İşyer­lerimizin satışları sırasın­da katlandığı bu finansman maliyetinin düşmesi ürün ve hizmet fiyatlarına da olum­lu yansıyacak ve enflasyonla mücadeleye katkı sunacaktır. Ayrıca düşecek kart komis­yonları ile kartlı alışverişle­rin de payı artacak ve kayıt içi ekonomiye destek sağla­yacaktır. Düzenlemeyi bir ilk adım olarak değerlendiriyo­ruz ve devamında kredi kart­lı işlemler için de daha makul oran ve süreler belirleneceği­ne inanıyoruz.”

“Ticaret hayatına olumlu yansır”

Ankara Ti­caret Odası (ATO) Baş­kanı Gürsel Baran: “Mer­kez Banka­sı’nın Resmi Gazete’de ya­yımlanan tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevdu­at hesabı faizlerini 25 baz puan düşürmesi, akdi faizleri yüzde 4,75’ten yüzde 4,5’e, gecikme fa­izlerini ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kredi kartı kullanımının yay­gın olduğu bir ekonomide, fa­iz oranlarındaki düzenlemeler sadece tüketiciyi değil, dolaylı olarak perakende, hizmet ve ti­caret sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Bu açıdan bakıldığın­da, 1 Kasım tarihi itibariyle ge­çerli olacak yapılan faiz indi­riminin piyasa hareketliliğine katkı sunmasını ve ticari can­lılığı desteklemesini bekliyo­ruz. Önümüzdeki süreçte, genel

göstergelerdeki to­parlanmanın devam etmesiyle birlikte, kredi kartı faizlerinde ve genel kredi maliyetlerinde kademeli düşüşlerin sürmesi, hem vatandaşlarımız hem de ticaret hayatı açısından olum­lu sonuçlar doğuracaktır. An­kara Ticaret Odası olarak, hem finansal istikrarı hem de iç pi­yasadaki dinamizmi gözeten bu tür adımların iş dünyasına kat­kı sağlayacağına inanıyoruz.”

“Bazı bankalarda yüzde 4’e kadar çıkıyor”

Tüccarlar Kulübü Baş­kanı İlker Önel: “Hem ticari hem bi­reysel taraf­ta banka kar­tıyla alışveriş çok düşük. Bizim asıl beklenti­miz kredi kartı tarafındaki ko­misyon oranlarını düşürülme­siydi. Çünkü zaten finansmana erişimdeki sıkıntılardan, diğer taraftan nakit akışındaki bo­zulmalardan dolayı yüksek ko­misyon oranları operasyonel maliyetleri olumsuz etkiliyor. Bunun sonucu olarak da işlet­meleri kayıt dışına yönlendiri­yor. Fiyatlar da ‘nakit mi kredi kartı mı’ diye iki farklı fiyat çı­kartılıyor.

Yapılan düzenleme, önümüzdeki dönemde makro ihtiyati tarafta esnekliği artıra­caksa olumlu olacaktır. Şu an­da Ertesi gün geçen hesaplarda yüzde 3,56 komisyon ancak hat­ta bazı bankalarda 4’e kadar çı­kıyor pos komisyonları. Bizim beklentimiz esas hacmin daha çok olduğu, alışverişin daha çok tercih edildiği kredi kartındaki komisyonun düşürülmesidir.”

1 Kasım’da yürürlüğe girecek

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi. Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.