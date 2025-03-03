Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zam yapılacak mı? İşte olası rakamlar! (Bayram ikramiyesi 2025)

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekli 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilen ikramiyelerle ilgili yeni tutar ve olası zam beklentileri gündemde.

Şu ana kadar emekli bayram ikramiyesiyle ilgili resmi bir karar açıklanmadı. İkramiyeye zam yapılması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir düzenleme yapılması gerekeceğinden, kararın Ramazan ayının son haftasına kadar netleşmesi bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı için ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

İkramiye tutarı ne kadar olacak?

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75’lik zam kadar bir artış olması halinde, bayram ikramiyesi 3.472 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile bu tutarın 3.500 TL’ye çıkabileceği tahmin ediliyor. Eğer geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa, ikramiye 4.500 TL’ye çıkabilir. yüzde 100 zam yapılması durumunda ise 6.000 TL’ye yükselmesi söz konusu olabilir.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.