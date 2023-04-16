Rapor yayımlandı: Ek hesap kullanımında büyük artış

Şubat 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların toplam sayısı Ocak 2023’e (aylık) kıyasla 122 bin, Şubat 2022’ye (yıllık) kıyasla 2 milyon 142 bin artarak 38 milyon 403 bin kişiye ulaştı. Kredi tutarı ise aylık yüzde 5.2, yıllık yüzde 69 artışla 1 trilyon 727 milyar liraya yükseldi.

118 bin kişi ilk defa ek hesap kullandı

Bu kapsamda ek hesap kullanan kişi sayısı aylık 122 bin, yıllık 1 milyon 547 bin artışla 27 milyon 690 bin kişi, bu tür kredi tutarı aylık yüzde 47.3, yıllık yüzde 196.8 artışla 119 milyar lira oldu. Kişi başına ortalama borç da Şubat 2022’de 1533 lirayken Şubat 2023’te 4 bin 298 liraya çıktı. Bu rakam Ocak 2023’te 2 bin 929 liraydı. Ayrıca rapora göre Şubat 2023’te 118 bin kişi ilk defa ek hesap kullandı.

Ortalama ihtiyaç kredisi 43 bin 696 liraya çıktı

Ocak 2023’te hızlı artış yaşanan bireysel kredi kartlarındaki durum bakıldığında, Şubat 2023’te borçlu kişi sayısı aylık 150 bin, yıllık 2 milyon 942 bin artışla 34 milyon 339 bin kişi oldu. Bunların tutarı aylık yüzde 3.8, yıllık 133 artışla 510.1 milyar lira. Ortalama kart borcu 6 bin 974 liradan 14 bin 854 liraya çıktı. İhtiyaç kredisi kullananlar ise aylık 10 bin, yıllık 182 bin artışla 15 milyon 235 bin kişi, tutar aylık yüzde 4.1, yıllık yüzde 54 artışla 665.7 milyar liraya ulaştı. Ortalama ihtiyaç kredisi de 28 bin 708 liradan 43 bin 696 liraya çıktı.