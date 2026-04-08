Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu, hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumu pazarında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmasını tamamladı.

Kasım 2024’te başlatılan inceleme kapsamında, rekabete duyarlı ticari bilgilerin rakip firmalar arasında paylaşıldığı ve bazı şirketler arasında fiyat koordinasyonu yapıldığı iddiaları değerlendirildi.

Soruşturma, sektörün önde gelen yerli ve uluslararası oyuncularını kapsarken, toplamda yaklaşık 189 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

12 şirket uzlaşma yoluna gitti

Soruşturma sürecinde Rekabet Kurumu ile uzlaşan 12 şirket, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini kabul etti.

Kurumun açıklamasına göre, Nunhems ve Rijk Zwaan, hem rekabete duyarlı bilgi değişimi hem de satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi yoluyla ihlali kabul etti. Bayer Tohumculuk, Gautier, Hazera, HMCLAUSE, Multi Tohum, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin, Yüksel Tohum ve Rito ise rekabete duyarlı bilgi paylaşımı nedeniyle ihlal tespitini kabul etti.

Uzlaşma prosedürü kapsamında bu şirketlere verilen para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı.

Dört şirkete ayrıca ceza verildi

Uzlaşmaya gitmeyen şirketler hakkında yürütülen inceleme sonucunda ise Rekabet Kurumu, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve AD Rossen şirketlerinin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunu ihlal ettiğine hükmetti.

Bu kapsamda yaklaşık olarak:

Antalya Tarım’a 44 milyon TL

Gautier’e 736 bin TL

Metgen’e 3 milyon TL

AD Rossen’e 342 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Fiyat listeleri ve stok verileri mercek altındaydı

Soruşturma kapsamında şirketler arasında; fiyat listeleri, satış stratejileri, dikim sayıları, stok seviyeleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığı incelendi. Ayrıca, Nunhems ile Rijk Zwaan arasında satış fiyatlarının birlikte belirlenip belirlenmediği de soruşturmanın ana başlıkları arasında yer aldı.

Tarla bitkileri tohumlarında soruşturma sürüyor

Rekabet Kurumu, hibrit kornişon ve sebze-meyve tohumu pazarındaki dosyayı kapatırken, tarla bitkileri tohumları pazarına yönelik ayrı soruşturmanın ise halen devam ettiğini bildirdi.