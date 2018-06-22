Rekabet'ten 'patates soğan'a takip

Rekabet Kurumunca, Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarındaki artış eğiliminin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, son günlerde basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumlar dolayısıyla Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarının önemli artış eğiliminde olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunulan duyuruda, "Yapılan açıklamada, Bakanlığın bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın gerekçelerinin araştırıldığı vurgulanmıştır. Bahsi geçen konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumunun da gündeminde olup hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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