ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Rekabet'ten 'patates soğan'a takip

Rekabet Kurumunca, patates ve soğan fiyatlarındaki artış eğiliminin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Rekabet'ten 'patates soğan'a takip
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rekabet Kurumunca, Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarındaki artış eğiliminin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, son günlerde basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumlar dolayısıyla Türkiye'deki patates ve soğan fiyatlarının önemli artış eğiliminde olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuya ilişkin açıklamasına atıfta bulunulan duyuruda, "Yapılan açıklamada, Bakanlığın bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın gerekçelerinin araştırıldığı vurgulanmıştır. Bahsi geçen konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumunun da gündeminde olup hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Patates soğan ithalatı üretimi bitirir''Patates soğan ithalatı üretimi bitirir'

 

Kaynak: AA

Son dakika soğan Rekabet Kurulu patates

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.