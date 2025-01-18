Rekor seviyeleri koruyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (18 Ocak 2025 güncel altın fiyatları)

Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesiyle birlikte altın, vatandaşların en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların radarında. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi altın türleri sabah saatlerinden itibaren merakla takip ediliyor.

Haftalık performansta altın zirvede

Bu hafta tüm yatırım araçları kazandırırken, "güvenli liman" altın zirvede yer aldı. Hisse senetleri haftalık yüzde 0,68 yükselirken, gram altın yüzde 1,21’lik artışla yatırımcılarını sevindirdi. Dolar yüzde 0,60, euro ise yüzde 0,45 değer kazandı.

Son günlerde tarihi zirveye ulaşan gram altın fiyatları, önceki gün 3.076 TL ile rekor kırarken, dünkü işlem gününde de rekor seviyeleri korumuştu.

18 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren şu rakamlar dikkat çekiyor:

Gram altın

Alış: 3.080 TL

Satış: 3.081 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.015 TL

Satış: 5.065 TL

Yarım altın

Alış: 10.031 TL

Satış: 10.132 TL

Tam altın

Alış: 19.808 TL

Satış: 20.197 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 19.999 TL

Satış: 20.178 TL