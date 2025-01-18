Rekor seviyeleri koruyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (18 Ocak 2025 güncel altın fiyatları)
Altın fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında. Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar birikimlerini korumak amacıyla altını güvenli bir yatırım aracı olarak tercih etmeye devam ediyor. Peki bu hafta en iyi performans sergileyen yatırım aracı olarak öne çıkan altında, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında güncel rakamlar ne? İşte 18 Ocak 2025 Cumartesi altın fiyatlarında son durum...
Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesiyle birlikte altın, vatandaşların en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların radarında. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi altın türleri sabah saatlerinden itibaren merakla takip ediliyor.
Haftalık performansta altın zirvede
Bu hafta tüm yatırım araçları kazandırırken, "güvenli liman" altın zirvede yer aldı. Hisse senetleri haftalık yüzde 0,68 yükselirken, gram altın yüzde 1,21’lik artışla yatırımcılarını sevindirdi. Dolar yüzde 0,60, euro ise yüzde 0,45 değer kazandı.
Son günlerde tarihi zirveye ulaşan gram altın fiyatları, önceki gün 3.076 TL ile rekor kırarken, dünkü işlem gününde de rekor seviyeleri korumuştu.
18 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren şu rakamlar dikkat çekiyor:
Gram altın
Alış: 3.080 TL
Satış: 3.081 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.015 TL
Satış: 5.065 TL
Yarım altın
Alış: 10.031 TL
Satış: 10.132 TL
Tam altın
Alış: 19.808 TL
Satış: 20.197 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 19.999 TL
Satış: 20.178 TL