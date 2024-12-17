Rus turistler 2024’te en çok Türkiye’yi tercih etti

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılına ilişkin turizm verilerini paylaştı. Yurt dışı seyahatlerde yüzde 20’lik bir artış yaşandığını belirten Gorin, Rusların en çok Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Gorin, "Mevcut uluslararası kısıtlamalara rağmen, yaklaşık 30 milyon Rus vatandaşı yurt dışına seyahat etti. Türkiye, 6,7 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alıyor" dedi. Türkiye’yi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland gibi popüler destinasyonlar izledi.

Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’a yönelik ilgisinin de arttığını kaydeden Gorin, doğrudan uçuşların yapılabildiği ve vize kolaylığı sunan ülkelerin seyahatlerde ön planda olduğunu vurguladı.

Gorin, "Doğrudan uçuşların olduğu 36 ülkeye yönelik seyahatlerde büyük bir artış var. Turistik, iş veya özel amaçlı gezilerde Rusların yurt dışı seyahatleri önemli ölçüde toparlandı" ifadelerini kullandı.