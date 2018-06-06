Rusya'nın dış ticaret fazlası 65,3 milyar dolara yükseldi

06 Haziran 2018

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 37,8 artarak 65,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 yükselerek 140,2 milyar dolara, ithalatı da yüzde 18,6’lık artışla 75 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-nisan döneminde 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 23,8’lik artışla 215,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 37,8’lik yükselişle 65,3 milyar dolar oldu.

İlk 4 ayda Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,5 artarak 32,2 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, yüzde 52,2 artarak 9,4 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA