Sanayi daraldı, inşaat ve hizmetler istihdamı büyüttü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 910 bin 286 kişi olarak kaydedilmişti.

Yıllık değişim

Ücretli çalışanların alt kırılımlarına bakıldığında, 2025 Temmuz ayında sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,5 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış yaşandı.

* Sanayi sektörü: 4 milyon 927 bin kişi (yıllık -yüzde 3,5)

* İnşaat sektörü: 2 milyon kişi (yıllık +yüzde 7,7)

* Ticaret-hizmet sektörü: 9 milyon 173 bin kişi (yıllık +yüzde 2,5)

Sanayide özellikle imalat alanında yüzde 3,8 düşüş dikkat çekerken, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alanında yüzde 3,6 artış kaydedildi. Ticaret-hizmet tarafında ise en güçlü artış ulaştırma (yüzde 5,7), konaklama-yiyecek hizmetleri (yüzde 4,7) ve gayrimenkul faaliyetlerinde (yüzde 5,1) görüldü.

Aylık değişim

Temmuz 2025’te ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Sektörel bazda ise sanayide yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, inşaat yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörü yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

Veriler, sanayi sektöründeki daralmaya rağmen, inşaat ve hizmetlerdeki istihdam artışının toplam çalışan sayısını yukarı çektiğini ortaya koyuyor. Böylece Türkiye’de ücretli çalışan istihdamı hem yıllık hem aylık bazda artış trendini sürdürdü.