Şap sonrası üretici dar boğazda: Süt fiyatları güncellenmezse işletmeler tek tek kapanacak

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı nedeniyle hayvancılığın derin yara aldığını belirterek, beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15-20 civarında hayvanın kaybedildiğini söyledi.

Üreticilerin ciddi zarar gördüğünü, hayvancılıkla uğraşanların ayakta kalması için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Doğru, beside dana sıkıntısı başladığını ve bunun kırmızı ete de yansıdığını ifade etti.

Kırsalda sütün litresi 14 lira

Şap hastalığının döl verimini de etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Hayvanlar gebe kalamıyor. Gebe kalamayınca yetişecek hayvanlar da olmayacak. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim'den bu yana geçerli olacak şekilde 19,60 lira açıklasa da Türkiye ortalaması bunun çok altında. Kırsalda 14 liraya ve altında süt veren üreticiler var."

Acil destek çağrısı

Sütte acilen fiyat güncellemesi gerektiğini dile getiren Doğru, "Çünkü esas desteklenmesi, arka çıkılması gereken süt üreticileridir. Birkaç senedir ekonomik olarak süt fiyatlarının baskılanması nedeniyle küçülen, kapanan işletmeler şimdi de şap hastalığıyla sarsıldı. Akdeniz ve Güneydoğu'da üç gün hastalığı da üreticiyi vurdu. Süt üreticisinin arkasında durulmazsa daha çok işletme kapanacak" dedi.

Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na şap pandemisiyle zarar gören üreticiyi üretimde tutacak, umut olabilecek fiyat farkı verilmesi çağrısında bulunan Doğru, "Destek verilir, fiyatlar yukarı çekilirse kesim biraz azalır" ifadesini kullandı.

"Süt fiyatları güncellensin" çağrısı

Doğru, tarih 1 Aralık olacak şekilde süt fiyatlarında güncelleme beklediklerini belirterek, "Süt fiyatları kırsalda 14 liraya kadar düştü. Hep üreticinin kesesinden gidiyor. 3 ayda bir toplanılıp güncelleme yapılacaktı ama hep sarktı ve bugünlere gelindi. Şu andaki fiyatlar yeterli değil" diye konuştu.

Dernek olarak 1 litre çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Doğru, sütçülerin üretimde kalması için güncellemenin elzem olduğunu kaydetti.