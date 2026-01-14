Satın alma yarışında nakit hamlesi: Warner Bros Discovery, Netflix’i seçti

Küresel medya sektöründe kartları yeniden dağıtacak satın alma görüşmelerinde öne çıkan taraf Netflix oldu. Şirketin, Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve yayıncılık varlıklarını kapsayan tamamı nakit bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

Kulislerde konuşulanlara göre Netflix’in planı, ilk etapta Warner Bros’un film stüdyoları ile dijital yayın faaliyetlerini içeren bir yapı üzerine kuruldu. Nakit ve hisse unsurlarından oluşan bu teklifin toplam değerinin yaklaşık 82,7 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Paramount daha yüksek 'nakit' teklif verdi

Süreçte Paramount cephesi ise Warner Bros Discovery’nin kablolu televizyon faaliyetlerini de kapsayan şirketin tamamı için 108,4 milyar dolarlık tamamı nakit bir teklif sundu. Ancak yüksek meblağa rağmen bu teklifin yönetim kurulunda karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

Tercih Netflix’ten yana oldu

Warner Bros Discovery yönetim kurulunun, Paramount’un sonradan güçlendirdiği finansman yapısına rağmen Netflix’in teklifini daha uygun bulduğu aktarılıyor. Paramount tarafında Larry Ellison’dan sağlanan 40 milyar dolarlık özkaynak katkısının da bu kararı değiştirmediği belirtiliyor.

Hukuki süreç başladı

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Paramount, pazartesi günü Warner Bros Discovery’ye karşı dava açtığını duyurarak Netflix ile yapılan anlaşmaya ilişkin daha fazla bilgi talep etti. Şirket ayrıca, Warner Bros Discovery yönetim kuruluna aday göstermeyi planladığını kamuoyuna açıkladı.