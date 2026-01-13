Hakan Kara’dan cari açık uyarısı: Online alışveriş kısıtlaması bu yüzden

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı cari işlemler açığı grafiği üzerinden Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık dış açığın kaygı verici seviyelere ulaştığını ifade eden Kara, cari dengedeki bozulmanın ekonomi politikalarında atılan son adımlarla doğrudan ilişkili olabileceğini dile getirdi.

Hakan Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aylık dış açık mevsimsel düzeltildiğinde kaygı verici (4 milyar$) noktaya geliyor. Mevcut kur rejiminin sürdürülebilmesi için aylık açığın en fazla 3 milyar$’a çekilmesi lazım. Ekonomi yönetiminin yurt dışından alınan ürünlerin online alışverişini kısıtlaması muhtemelen bu yüzden”