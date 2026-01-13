Hakan Kara’dan cari açık uyarısı: Online alışveriş kısıtlaması bu yüzden
Aylık cari işlemler açığının mevsimsel düzeltilmiş verilere göre 4 milyar dolara ulaştığını belirten ekonomist Hakan Kara, mevcut kur rejiminin sürdürülebilmesi için açığın 3 milyar doların altına çekilmesi gerektiğini vurguladı. Kara, ekonomi yönetiminin yurt dışından yapılan online alışverişlere yönelik kısıtlamalarının da bu tabloyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı cari işlemler açığı grafiği üzerinden Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık dış açığın kaygı verici seviyelere ulaştığını ifade eden Kara, cari dengedeki bozulmanın ekonomi politikalarında atılan son adımlarla doğrudan ilişkili olabileceğini dile getirdi.
Hakan Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Aylık dış açık mevsimsel düzeltildiğinde kaygı verici (4 milyar$) noktaya geliyor. Mevcut kur rejiminin sürdürülebilmesi için aylık açığın en fazla 3 milyar$’a çekilmesi lazım. Ekonomi yönetiminin yurt dışından alınan ürünlerin online alışverişini kısıtlaması muhtemelen bu yüzden”
Aylık dış açık mevsimsel düzeltildiğinde kaygı verici (4 milyar$) noktaya geliyor. Mevcut kur rejiminin sürdürülebilmesi için aylık açığın en fazla 3 milyar$’a çekilmesi lazım. Ekonomi yönetiminin yurt dışından alınan ürünlerin online alıverişini kısıtlaması muhtemelen bu yüzden. pic.twitter.com/WUJxz6F3M6— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 13, 2026