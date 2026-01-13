İkinci el çadırdan 10 milyon dolarlık ihracata
Şanlıurfa’da ikinci el bir çadırda peynir üretimine başlayan Urfarm, bugün 7 bin metrekarelik modern fabrikayla ABD ve Orta Doğu pazarlarına yıllık 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ettiklerini kaydeden Urfarm İhracat Direktörü Mustafa Acar, yıllık 2 bin 500 ton Urfa sade yağ ve 1000 ton pecorino peyniri ihracatı yaptıklarını söyledi.
Şanlıurfa’da 25 yıl önce M. Sinan Kutlu tarafından küçük bir girişim olarak kurulan Urfarm Süt ve Süt Ürünleri, bugün 3 bin 800 aileden yılda 11 bin ton koyun sütü temin ederek işliyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin metrekarelik tesiste yüksek teknolojiyle İtalyan pecorino peyniri ve Urfa sade yağ başta olmak üzere feta, beyaz peynir, tulum peyniri ve yüzde 100 koyun yoğurdu üretimi yapıyor. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç ettiklerini kaydeden Urfarm İhracat Direktörü Mustafa Acar, yıllık 2 bin 500 ton Urfa sade yağ ve 1000 ton İtalyan pecorino peyniri ihracatı yaptıklarını söyledi. ABD ve Orta Doğu pazarlarında yıllık 10 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını ileten Acar, “Bu yıl Dubai’yi de kısa sürede ihracat ağımıza ekleyeceğiz. Suudi Arabistan’daki distribütörümüzün tüm Orta Doğu'yu kapsayan bir dağıtım talebi var. Urfarm ürünleri bu hafta Suudi Arabistan’da Carrefour raflarına girdi” dedi.
Ceylanpınar TİGEM’in bütün sütünü alıyor
Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bulunan 60 binin üzerindeki sağmal ivesi koyun ırkının sütünün tamamını aldıklarını ileten Acar, Ankara Polatlı’dan Bingöl Karlıova’ya kadar geniş bir alanda 80 araçla her gün koyun sütü topladıklarını bildirdi. Böylece hem hayvancılığı desteklediklerini hem de kırsal kalkınmaya katkı sağladıklarını aktaran Acar, 100 kişilik çalışanlarının yanı sıra süt toplama ve lojistik ağları ile birlikte toplam 400 kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturduklarını bildirdi. Acar, öte yandan maliyetler konusunda süt toplamada mazot ve üretimde doğal gaz girdilerin kendilerini zorladığını belirtti.
Kalite ve izlenebilirliğin üretimlerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Acar, Ceylanpınar TİGEM’den aldıkları sütün otomatik sağım makineleri ile el değmeden toplandığına dikkat çekti. Otomatik sağımın ürünlerde hayvan kokusunu ortadan kaldırdığına dikkat çeken Acar, “Ahırda sağıldığı zaman süt yapısı itibarıyla kokuyu çok hızlı çekiyor. Biz, ana sütümüzün tedarikini Ceylanpınar TİGEM’de bulunan 2x36 koyunu aynı anda sağabilen 12 farklı otomatik sistemden sağlıyoruz. Bizim en büyük darboğazımız süt arzı. TİGEM’in hayvan varlığını artırma planları, sektör için önemli bir fırsat. Ham madde darboğazı olmasa bir bu kadar daha süt alabiliriz” diye konuştu.
Küçükbaş hayvancılığı güçlendiriyor
Üretimlerini yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediklerini, bölgesel sürdürülebilirlik misyonunun bir parçası olduğunu belirten Acar, “Bizim önceliğimiz, bölgemizdeki küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek. Çünkü hammaddeye sahip olmadan üretimi sürdürmek mümkün değil. Tek Tek Dağları ve Karacadağ’ın endemik bitkileriyle beslenen hayvanların sütü, ürünlerimizin karakterini belirliyor. İyi bir ürün her zaman değerini bulur. Urfarm’ın simge ürünlerinden biri olan Urfa sade yağı, Tek Tek Dağları ve Karacadağ meralarında beslenen hayvanların sütlerinden elde ediliyor. Koyun sütünden ürettiğimiz sade yağ ve peynirlerimiz ABD ve Orta Doğu’da büyük ilgi görüyor. Bu sadece bir ihracat başarısı değil; Anadolu’nun emeğini, bilgisini ve doğallığını dünyaya taşıyan bir hikâye” ifadelerini kullandı.
ABD’de çift haneli büyüme yakaladı
Ürünlerinin iç pazarda ise Macro Center raflarında ve e-ticaret platformlarında tüketiciyle buluşturduklarını ileten Acar, ihracatta ürün kaliteleri ve operasyonları sayesinde 2020–2025 yılları arasında ABD pazarında çift haneli büyüme kaydettiklerini iletti. Acar, ayrıca pekorino peynirinin toz formuna dönüştürülmesi konusunda ABD’de bir yatırımlarının olacağını bildirdi.
Sade yağın 250 dereceye kadar yanmama özelliği var
Binlerce yıllık tarif ile mayalanan sütleri önce yoğurda ardından yayıklanarak tereyağına ve son olarak sade yağa dönüştürdüklerini belirten Acar, “Üç ay süren olgunlaşma süreci ile üretilen bu geleneksel lezzet, süper gıda statüsünde bir şifa kaynağına dönüşüyor. Sade yağın 250 derece yanma noktası var ve vücut ısısında eriyor. ABD’nin yılda 40 bin ton sade yağ ithalatı var. Dünyada ise Hindistan ithalatta birinci sırada yer alıyor. Dünya sade yağ pazarının 2028'de yaklaşık 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sade yağda ise hedefimiz büyük ve firma olarak coğrafi işaretli bu ürünü dünya markası haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Urfa peyniri üretimine hazırlanıyor
Yeni dönemdeki en önemli projelerinden birinin Urfa peyniri üretmek olduğunu aktaran Acar, “Geleneksel olarak yüksek tuzla üretilen peynirin daha düşük tuz oranıyla ve daha uzun raf ömrüne sahip olacak şekilde yeniden geliştirilmesi için Ar- Ge çalışmaları yürütüyoruz. Üç kişilik Ar-Ge ekibimiz, üniversite ve TÜBİTAK ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Diğer yandan yoğurt ürünümüzü ise teneke kutularda 2 kiloluk boyutta raflara sunuyoruz ve 1 yıl son tüketim tarihi var. Bu ürünümüz de yüksek yağ oranı ve yüzde 100 koyun sütünden olmasından dolayı yoğun talep görüyor. Diğer yandan orta vadede yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım planımız bulunuyor. Yatırımlarımızın odağında ise ambalajlama, dolum ve kapama teknolojileri ile katma değerli ürünler bulunuyor” dedi.