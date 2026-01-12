Goldman Sachs'tan TL ve enflasyon mesajı: Riskli yatırımı açıkladı

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, manşet enflasyonun 2026 yılında da yavaşlamayı sürdüreceğini öngördü. Banka analistleri, enflasyondaki bu görünümün Türk lirasındaki değer kaybı hızında sınırlı bir yavaşlamaya yol açabileceğini belirtti.

"Faiz indirimi olacak ama..."

Goldman Sachs analistleri Kamakshya Trivedi ve Michael Cahill tarafından 10 Ocak tarihli küresel döviz kuru raporunda, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin carry trade pozisyonlarında bir miktar azalmaya neden olabileceği, ancak bunun lira üzerindeki etkisinin dengelenebileceği ifade edildi. Raporda, bu çerçevede Türk lirasında aylık getirilerin yüzde 1 ile 1,5 bandında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Bankaya göre en önemli riks ne?

Raporda ayrıca, politika yapıcıların reel ticaret ağırlıklı döviz kurunun aşırı değer kazanmasına izin vermemeye özen gösterdiğine dikkat çekildi. Goldman Sachs, mevcut görünüm açısından en önemli riskin ise döviz piyasalarında likiditenin halen sınırlı olması ve yüksek pozisyonlanma düzeyi olduğunu vurguladı. Analistler, olası şok durumunda pozisyonların hızlı ve sert şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulundu.