Savunma sanayisinde hedeflere ulaşmak için Konya oldukça önemli

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Sanayi Odası tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenen 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları açılışı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile yapıldı.

Savunma sanayinin devlerinin yer aldığı programda 105 firma stant açarak, ürünlerini sergiledi. Programın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’nın sanayide bir devrim yaptığının altını çizerek, Konya’ya savunma sanayinde orta vadede 600 milyon dolar ihracat hedefi koydu.

Yılmaz, Konya Sanayi Odası’nın yürüttüğü kümelenme faaliyetleri ve tedarikçi geliştirme programlarının bu hedeflere ulaşmada çok önemli olduğunu söyledi. Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışı yoğun bir katılım ile yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde büyük bir değişim yaşandığını hatta bunu değişimden öte devrim olarak nitelendirdiğini söyledi.

Savunma sanayi tedarikçi buluşmalarının Konya’da gerçekleştiriliyor olmasını son derece anlamlı bulduğunu belirten Yılmaz, “Konya, bir tarım şehri olarak bilinirdi. Bu vasfını koruyor, son dönemde sanayide büyük atılım gerçekleştirildi. Böylece hem tarım hem sanayi anlamında Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri haline geldi. Bu ilimizde savunma sanayine ilişkin yapılan bu organizasyonun çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi politikasına azami destek bekliyoruz"

Konya’nın tarih boyunca önemini koruyan bir şehir olduğunu, bugün de savunma, lojistik ve medikal sanayi alanlarında söz sahibi olduğunu aktaran Yılmaz, “2022 yılında 135,8 milyon dolar ihracat yaparak, Türkiye’de en fazla Savunma ve Havacılık ihracatı yapan iller arasında Konya 4. sırada yer almaktadır. Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii politikasına Konya’dan oluşturulan sağlam ekosistemle azami destek bekliyoruz.

Savunma sanayi alanındaki 136 milyon dolarlık ihracatın orta vadede 600 milyon dolara yükseleceğine, SSB listesinde bulunan 3 Konyalı Yerli Ana Yüklenici Firma sayısının en az 10’a çıkacağına, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde yeni Ana Savunma Sanayi Yatırımları göreceğimize ve katma değerli üretimin artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Konya savunma sanayinde tarih yazıyor’’

Programın açılışında söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın savunma sanayinde bir tarih yazdığını, hedeflerinin sektörde daha güçlü bir şehir olmak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden Konya’nın savunma sanayinde de en fazla ihracat yapan 4. il olduğunu aktaran Büyükeğen, KSO’nun şehirdeki savunma sanayini geliştirmeye yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

KSO Başkanı Büyükeğen, “Konyalı sanayicilerimizle birlikte, ana yüklenici firmalara iş gezileri düzenledik. YETEN ve EYDEP projelerinde etkin bir şekilde çalıştık. Savunma sanayinde daha disipliner çalışmalar yapmak amacıyla BÜSAT-Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümesi kurduk.

Ana sanayi firmalarımızla ikili iş görüşmeleri organize etmeyi sürdürüyor, tedarikçi geliştirme programları organize ediyoruz. Firmalarımızın kalite-sertifikasyon süreçlerinde ihtiyaç analizleri yapılmasına destek oluyoruz. Yine yaptığımız çalışmalarla; Konya’mıza Savunma Sanayi Başkanlığı İl Temsilciliğini kazandırdık. Konya Sanayi Odamızın yürüttüğü çalışmaların da eseri olarak; Konya’mızdaki ana yüklenici firma sayımız 3’e çıktı” diye konuştu.

"Konya’ya yatırım desteği talebi"

Konuşmasında Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’ne de değinen Büyükeğen, bölgeye yeni yatırımların kazandırılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan destek istedi. Büyükeğen, şöyle devam etti: “Sanayideki başarısı ile Marmara Havzasına alternatif bir şehir haline gelen Konya’mız, şu anda bir sıçrama tahtasında. Buradan bir üst seviyeye çıkmak için devletimizin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Özellikle; Konya Teknoloji Endüstri Bölgemize yeni stratejik yatırımların yönlendirilmesi hususunda desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu bölgemize, hızla bir Silah Test Merkezi yatırımı kazandırılması hususunu özellikle istirham ediyoruz. Bu konuda sektörün yoğun bir talebi var.”