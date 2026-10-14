Şeker pancarı fiyatına itiraz: Üreticiler için revizyon çağrısı

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), şeker şirketleri ile üretici temsilcileri arasında varılan mutabakat sonucunda, yüzde 16 polar şeker içeren A kotası şeker pancarının alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak açıkladı. Kurum, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sağlandığını ve yerli şeker üretiminin desteklenmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Üreticinin beklentisiyle 780 lira fark var

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Barış Güntürk, açıklanan fiyatın üretim maliyetlerini karşılamadığını savundu.

Güntürk, 1 Ekim'de görüşülen rakamın 3 bin 750 lira olduğunu, üreticilerin ise en az 4 bin 500 lira beklediğini hatırlattı. Tohum, gübre, mazot ve sulama giderlerindeki artışa dikkat çeken Güntürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına fiyatın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

"Çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür"

Erzincan Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik de şeker pancarının stratejik önemini vurgulayarak belirlenen fiyatın çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Üretimin sürdürülebilmesi için çiftçinin korunması gerektiğini belirten Geyik, "Çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür" ifadelerini kullandı.

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi ise açıklamasında, "Çiftçi sadaka değil, emeğinin karşılığını istiyor" mesajını verdi.