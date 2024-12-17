Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum’daki milyon dolarlık 'Paramount' otel mühürlendi

Bodrum'un en prestijli otellerinden biri olarak bilinen ve daha önce “Paramount” adıyla hizmet veren otel, “The Plaza Bodrum” olarak yeniden açılmaya hazırlanırken, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptal edilmesi sonucu belediye tarafından mühürlendi.

ÇED raporuna yapılan itirazlar sonucunda, otelin izinsiz genişletme ve oda ekletme gibi çevresel kuralları ihlal ettiği iddia edildi. Raporun iptaliyle birlikte, Bodrum Belediyesi oteli mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.

Lüks konaklama hizmetleri ve yüksek gecelik fiyatlarıyla tanınan otelin sezon fiyatlarının 1.000 euro ile 30.000 euro arasında değiştiği öğrenildi. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz olan otelin geleceği ve yeniden açılıp açılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Turizm sektöründe büyük yankı uyandıran bu karar, Bodrum’un lüks turizm pazarını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Paramount Otel'e çöktü" iddiaları!

Geçtiğimiz aylarda gazeteci Fatih Altaylı'ya röportaj veren Sezgin Baran Korkmaz, eski adıyla "Paramount" olan "The Plaza Bodrum" oteline ilişkin "çöktü" iddialarına yanıt vermişti. Korkmaz konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şirketler finansal borçlanma altına girerse, hacizlerle karşılaştığı zaman bu şirketler büyüyebilir şirketlerse ben bu şirketleri satın alıyorum. Burada da Paramount Otel’i de satılıktı. Teklifte bulundum. O rakama satmak istemediler. Konu kapandı. Aradan 6 ay geçiyor. Cihan Ekşioğlu ‘Bu otel güzel bir otel. Üzerinde hacizler var’ dedi. Bir şartla alırım dedim. 'İcra dosyalarını öderim, ama size para vermem' dedim. İcra dosyalarının hepsini tek tek ödeyip hacizleri kaldırdım. Sonra 35 milyon Euro’ya anlaştık. Kur farkı bile ödedim."

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye merkezli SBK Holding’in kurucu CEO’su olarak iş dünyasında tanındı. SBK Holding, Türkiye ve çevre ülkelerde sıkıntılı varlık yatırımlarına odaklanan bir risk sermayesi şirketi olarak kuruldu. Holding, enerji, sağlık ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımlar yaparak büyüdü.

Yatırımlarıyla kısa sürede büyük bir servet edinen Korkmaz, özellikle riskli varlık yatırımlarıyla adından söz ettirirken bir anda ortaya çıkan uluslararası kara para aklama suçlamaları, vergi sahteciliği iddiaları ile gündeme oturmuştu.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 2020 yılının Aralık ayında evine düzenlenen bir operasyonda, Korkmaz'ın çoktan ülkeyi terk ettiği görülmüş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı, operasyon öncesinde İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı öğrenilmişti.